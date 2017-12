Das Gelbe vom Ei Bild: colourbox.de Freizeit Essen & Trinken Auf die Plätze, fertig, Grenadiermarsch Ein einfaches Gericht, wenn sich das Feinschmeckerhirn im Urlaubsmodus befindet. Von Philipp Braun, 28. Dezember 2017 - 00:04 Uhr

Auch wenn einem nach Tagen maßloser Völlerei der Sinn nicht unbedingt nach Kochideen steht – das Wohlfühlbaucherl will trotzdem gehätschelt werden. Und der Geist benötigt Inspiration, was mit den Unmengen an Lebensmittel-Resten, die sich naturgemäß nach den Feiertagen angesammelt haben, passieren soll.

Wegwerfen entspricht nicht dem hehren Gedanken von Achtsamkeit. Diese abstruse Idee kann ruhig fallen gelassen werden. Für Denkfaule (mitunter zähle ich mich dazu) wäre Einfrieren eine frische Möglichkeit. Diese Methode der Haltbarmachung passt vor allem perfekt für Gulasch, Suppen oder Ragù.

Eine bekannte und schmackhafte Verwertung ist das Gröstl. In die Pfanne mit Schinken, Braten, Zwiebeln und Sonstigem, was sich im Kühlschrank tummelt. Anbraten, Spiegelei drüber und fertig. Eine edlere Variante sind Knödel, deren Füllung fein geschnittene Bratenstücke sind. Genauso sind diverse Strudeln möglich. Oder man brät die Fleischreste an, belegt sie mit Käse und schiebt alles bei Oberhitze in den Ofen.

Ich hingegen mache gerne einen Grenadiermarsch. Sehr einfach (Achtung, das Fein-schmeckerhirn ist im Urlaubsmodus), kostengünstig und alltagstauglich. Dazu gekochte Erdäpfel schneiden. Kann man in Scheiben zerteilen, mir sind Würfel lieber.

Davor Zwiebeln in Schmalz anrösten, etwas Kümmel dazu und dann die ebenso würfelig geschnittenen Bratenreste (auch Wurstreste eignen sich, kreativ sein) und Erdäpfel hinzugeben. Alles darf sich am Boden ansetzen und Farbe bekommen.

Am Ende mit Majoran und Paprikapulver würzen, durchmischen, eventuell mit Wasser ein wenig aufgießen und zum Schluss gekochte Nudeln (Fleckerl) dazu. Bitte keine Spaghetti – das wäre zu viel der Kreativität. Mit grünem Salat oder Krautsalat servieren. Zurücklehnen, freuen und auf den Rutsch ins neue Jahr warten. Viel Erfolg und alles Gute.

Die Kolumne schreiben abwechselnd Karin Haas und Philipp Braun, das Genussteam der OÖNachrichten.

