Wo es zu Ostern das Gelbe vom Ei gibt

Um die Zeit bis zum Nesterlsuchen für Kleine zu verkürzen und für Große zum Genuss zu machen, haben die OÖN eine kleine, feine Auswahl an Tipps zusammengestellt.

Bild: Wolfgang Spitzbart

Sakrale Klänge und spirituelle Gesänge zur österlichen Einkehr

Der Bachl-Chor gestaltet seit drei Jahrzehnten vor der Karwoche ein Passionssingen. So auch am 23. März. Begleitet von Philipp Sonntag an der Orgel, Werner Karlinger an der Harfe, Sprecher ist Harald Bodingbauer. 23. 3., 19.30 Uhr, Ursulinenkirche Linz, Eintritt ist frei.

Zur Einstimmung auf die vorösterliche Zeit lädt das Salzkammergut Barockorchester unter der Leitung von Hans Gstöttner am 24. März zu einer Darbietung der berührenden Adagios der „Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn. Dazu werden Texte zu den letzten Worten Jesu gesprochen. 24. März, Pfarrkirche Magdalenaberg bei Pettenbach, 19 Uhr, Abendkasse

Die Musica-Sacra-Reihe zur Passion beschließt ein Konzertabend unter dem Motto „Sacred Salterio“ mit den Sängern Franziska Fleischanderl (großes Bild links) und Francesco Divito (Soprano). 25. März, 17 Uhr, Martin-Luther-Kirche Linz, Karten-Tel.: 0800 218 000, www.musicasacra.at

Im Zisterzienserstift Wilhering bereichern die Sopranistinnen Andrea Wögerer und Margarethe Possegger sowie Tenor Kurt Azesberger u. a. die Messen mit Chor am 29., 30. März (je 19.30) und am 31. März (20 Uhr). www.stiftwilhering.at

Tiere streicheln, Zwerge schauen, Nesterl suchen

Tiergarten Walding: Auf einem Ferienrundgang können Kinder am 28. März (15 Uhr) viele Tiere füttern, bei trockenem Wetter darf auf Alpakas geritten werden. Am Ostermontag, 2. April, 15 Uhr, verteilt der „echte Osterhase“ kleine Überraschungen.

www.tiergartenwalding.com

Zoo Linz: Zum Suchen, Basteln und Malen unter dem Motto „OsterEI und OsterHASE“ werden junge Tierbegeisterte am 1. und 2. April (je 11 bis 16 Uhr) geladen. Keine Anm., gratis zzgl. Eintritt, www.zoo-linz.at

Ein Osteratelier für Kinder und Jugendliche (7 bis 15 J.) wird im Naturpark Obsthügelland in Scharten veranstaltet. Zum Einsatz kommen dabei Bioeier aus Scharten, Pigmente und Materialien aus der Natur. 26.-28. März, je 14-16 Uhr, 68 Euro für alle Tage, Einzeltage: 25 Euro, obsthuegelland.at

In der Linzer Grottenbahn verkürzt die Wartezeit auf den Osterhasen bereits das Frühlingsfest am 24. März. Nach einer Fahrt tritt Märchenerzähler Helmut Wittmann (11.30, 13.30, 15.30 Uhr) auf. An diesem Tag gibt es auch Bastelstationen, wie während des Osterferienprogramms (26. bis 29. März). www.linzag.at

Wer suchet, der findet, heißt es im Ikuna Naturpark in Natternbach am 1. und 2. April (je 11 bis 15 Uhr). Es sind Nesterl mit Süßem versteckt, es gibt einen Luftballonstart. ikuna.at

Tipp! Ferienprogramm wird im Ars Electronica Center Linz (www.aec.at) und im Welser Welios (www.welios.at) geboten. Im Schlossmuseum Linz gibt es von 24. März bis 3. April (außer 26. März) freien Eintritt und freie Vermittlungsangebote für Familien mit Kindern. Thema ist u. a. „Natur Oberösterreich“. Dabei lädt OÖN-Kolumnist Karl Ploberger am 29. März (14 Uhr) zum Vortrag für (Nachwuchs-)Biogärtner.

www.landesmuseum.at

Märkte, die Tradition, Schmankerl und Kunsthandwerk vereinen

Schloss Traun: Zum 22. Mal organisiert das Team des „Kulturforums Traun“ den Ostermarkt im Wasserschloss. Dabei präsentieren Kunsthandwerker ihre Werke, es gibt wieder eine „internationale Eierbörse“ und in der Schlosskapelle zeigt eine Sonderschau, wie sich österliche Tischkultur im Laufe der Zeit gewandelt hat.

23./24. März; Sa., 10 bis 18 Uhr und So., 9 bis 17 Uhr

Gmunden: Wie Palmbuschen-Binden oder Drechseln funktioniert, erfährt man auf der Esplanade und dem Schubertplatz. Es gibt Volksmusik und regionale Schmankerl, die Trachtenvereine bieten u. a. Most, Säfte und Bauernkrapfen an. 23./24. März, je 10 bis 18 Uhr

Schärding: Auf dem oberen Stadtplatz geben Kunsthandwerker live Einblick in ihre Arbeit. Fr., 30. März, bis Sa., 1. April, jeweils 10-18 Uhr

Schalchen: Tiere zum Streicheln und Kunsthandwerk machen den Ostermarkt der Schafhaltevereinigung im Inn- und Hausruckviertel zum Erlebnis für junge und alte Besucher.

2. April, ab 9 Uhr, Gemeindeparkplatz, www.schalchen.at

Wenn Ratschen einmal nicht das Plaudern meint

Palmbuschen: Das Eggerhaus in Altmünster ist ein altes Bauernhaus, das zu einem Museum umgebaut worden ist. Am 24. März feiert man dort den Frühlingsbeginn mit einem Ostermarkt, neben Osterschmuck, Mehlspeisen und einem Kinderprogramm wird auch ein Einblick in eine Tradition geboten: das Binden von Palmbuschen und die Palmbuschenweihe. 24. März, 10 bis 17 Uhr, www.eggerhaus.at

Ratschen: Stadtführer Franz Rathwallner setzt am 30. März (7 und 12 Uhr) und 31. März (7, 12, 19 Uhr) die 99 Dezibel laute Riesenratsche händisch in Gang – auf dem 64 Meter hohen Kirchturm der Stadtpfarrkirche St. Georg. Auf 110 Dezibel bringen es übrigens Kreissägen und Presslufthämmer ... Man kann Rathwallner dabei begleiten. Da jeweils nur drei Personen mitgehen können, ist eine rasche Anmeldung geboten: Tel. 07712 / 43 00-0, Tourismus Schärding, www.schaerding.at

