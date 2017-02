Warum es gut tut, Kind zu bleiben

Sascha Grammel verbindet Puppenspiel mit Comedy. was ist los? erklärte er, wie er Menschen damit ein Stück weit freier macht. Am 8. Februar tritt er in Linz auf

Sascha Grammel mit seinen Puppen Frederic (hinten) und Joesie (vorne). Bild:

Sascha Grammel hat schon immer Menschen geholfen, unbeschwert zu lachen. Zunächst hat der Berliner als Zahntechniker, wie er sagt, "schöne Prothesen fertigen können". Heute verbreitet der 42-Jährige mit seiner Puppet-Comedy gute Laune. Einer von ihm entwickelten Mischung aus Comedy, Bauchreden und Puppenspiel. Und das mit sehr großem Erfolg. Das Video "Hetz mich nicht!", in dem Grammels leicht schielende Vogelpuppe Frederic der Star ist, wurde 6,5 Millionen Mal aufgerufen. Mehr als 1,3 Millionen Fans folgen Grammel, seiner Schildkröten-Figur Joesie und der Fischpuppe Stubentiger auf Facebook.

Bunter Abend der Befreiung

"Ich weigere mich, das als Normalität anzuerkennen", sagt Grammel im Gespräch mit was ist los?. Er versuche, sehr behutsam mit diesem Erfolg umzugehen und ihn sich stets bewusst zu machen.

1997 hat der zweifache Gewinner des deutschen Comedy-Preises angefangen, aufzutreten. Der große Durchbruch folgte 2011, als RTL eine Solo-Sendung mit ihm nach der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" ausgestrahlt hat. "Ich bin vorher schon 30, 40 Mal im Fernsehen aufgetreten, aber das Solo-Format hat einen Schalter umgelegt." Der riesige Zuspruch von Jung und Alt fußt aber nicht allein auf Öffentlichkeit, sondern auch auf dem, was Grammel bietet. "Was ich den Menschen schenke und mir selbst auch, sind zweieinhalb Stunden, in denen man an nichts Böses denken muss. Einen bunten Abend, während dem einem das Lachen, anders als im politischen Kabarett, nicht im Hals stecken bleibt. Das wirkt sehr befreiend", sagt er. Das leisten zu können, müsse man auch trainieren. "Nimmt man zum Beispiel eine Zeitung und schaut sich zehn Schlagzeilen an, hat man eine Nummer." Aber jemanden auf unschuldige Weise zum Lachen zu bringen, ohne über andere herzuziehen, auf sie zu zeigen oder böse Worte zu bemühen, sei schwieriger.

"Ich möchte nichts verdrängen, was in der Welt passiert. Aber ich ertappe mich auch manchmal dabei, dass ich mir nicht die Nachrichten ansehe, wenn ich am Abend auftrete."

Dennoch fehlt es seinem Programm "Ich find’s lustig!", das er in Linz zeigen wird, nicht an Tiefgang. Am Ende gebe es, erklärt Grammel, eine Nummer, die die Frage aufwirft, wer man als Kind war und wer man jetzt ist. "Warum hängen wir uns keine Luftballons mehr an die Tür, wenn wir Geburtstag haben? Was ist da in uns kaputt gegangen?", will Grammel wissen.

Ein gute Frage, an die der Künstler ein Plädoyer anhängt – für das innere Kind. "Es täte der Gesellschaft gut, wenn wir alle etwas alberner, kindlicher wären und uns weniger ernst nehmen würden." Man brauche schließlich Räume, in denen man das Schlimme nicht so nah an sich heranlasse. "Sonst geht man daran kaputt."

INFO

Sascha Grammel, "Ich find’s lustig!": 8. 2., 20 Uhr, Tips Arena Linz,

Karten: 0732 7805 805, OÖN Linz, Wels, Ried/I., www.wasistlos.at

HINTERGRUND - MIT DER HILFE VON FRANK ZANDER UND DEM BACKOFEN

1 Grammels erste Puppe Justus war ein glitzernder Vogel. Bestellt wurde sie in den USA. Wichtig war, dass sie ein Wesen mit Charakter ist.

2 Es dauerte, bis Grammel erkannte, dass es nicht reicht, bloß Witze mit der Puppe zu erzählen. Er orientierte sich dann an den Muppets. Die Witze kommen aus den Figuren und ihren Beziehungen.

3 Mit seinem ersten Puppenbauer brachte Grammel Sänger Frank Zander

zusammen. Heute skizziert Grammel selbst seine Figuren, ein Comic-Zeichner verfeinert sie. Sie werden modelliert, gebaut, mit Teilen aus dem 3D-Drucker ausgestattet. Zum Härten geht’s in den Backofen.

4 Übrigens: Grammel baut zu jeder Puppe eine emotionale Verbindung auf, wie zu einem Instrument. Die Frederic-Puppe, mit der er die ersten Hallen „gerockt hat“, hat einen Ehrenplatz in seinem Büro.

