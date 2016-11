OÖN-Christkindl-Gala: Hochsaison für die Liebe

Die Operette "Im weißen Rössl" feiert bei der OÖN-Christkindl-Gala am 8. Dezember im Linzer Musiktheater in seiner Urfassung Vorpremiere.

Bild: Kirch Media

Eine urtümliche Inszenierung, jazzig und frech erwartet die Gäste der diesjährigen OÖN-Christkindl-Gala in Kooperation mit dem Landestheater Linz: Oskar Blumenthals Lustspiel "Im weißen Rössl" (1896) in der Originalvertonung von Ralph Benatzky feiert am 8. Dezember, noch vor dem offiziellen Spielbeginn im Haus am Volksgarten am 10. Dezember, eine exklusive Vorpremiere für das OÖN-Gala-Publikum.

Regisseur Karl Absenger hat mit dem musikalischen Leiter Marc Reibel die Urfassung des Werks erarbeitet. Sie unterscheidet sich in Satire und Tempo von heute beliebten Arrangements wie in der Filmkomödie mit Waltraud Haas und Peter Alexander (1960).

Der Inhalt des Stücks allerdings ist so berühmt wie bekannt: Im Hotel "Zum weißen Rössl" in St. Wolfgang dreht sich in der Hochsaison alles um die Liebe – um die große, die nicht erwiderte und die komplizierte zwischen der Hotelchefin Josepha (gespielt von Gotho Griesmeier), Oberkellner Leopold (Matthäus Schmidlechner), Dr. Siedler (Kim Schrader), Wilhelm Giesecke (Günter Rainer), dessen Tochter Klärchen (Theresa Grabner) und Frauenschwarm Sigismund Sülzheimer (Sven Hjörleifsson). Zahlreiche Irrungen und Wirrungen sind nötig bis zusammen kommt, was zusammen gehört.

Die OÖN-Christkindl-Aktion hilft auch in diesem Jahr wieder Landsleuten, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat. Das engagierte Christkindl-Team kümmert sich um Tausende Ansuchen von jenen in Oberösterreich, die von Schicksalsschlägen gebeutelt oft nicht einmal das Nötigste haben. Der Erlös der Gala kommt der OÖN-Christkindl-Aktion und der Kath. Männerbewegung zugute.

OÖN-Christkindl-Gala, 8. Dezember, 19.30 Uhr, Musiktheater Linz. Karten: Landestheater Linz 0800/218000

