Musical ist Knochenarbeit

Derzeit ist er in zwei Musical-Produktionen am Landestheater Linz zu sehen. In "In 80 Tagen um die Welt oder Wie viele Opern passen in ein Musical?" und in "Full Monty" lässt er die Hüllen fallen: Rob Pelzer.

Schrill in "Les Misérables" 2014 Bild: APA/BARBARA PÁLFFY

S eit Beginn, also seit vier Jahren, ist Rob Pelzer bei der damals neu gegründeten Musical-Truppe am Landestheater Linz dabei. Inzwischen ist er zum Publikumsliebling geworden. Auch als opernverrückter Diener Passepartout in dem Musical "In 80 Tagen um die Welt", das derzeit im Musiktheater zu sehen ist, bekommt er wieder viel Applaus. Rob Pelzer (44) wurde im südlichsten Zipfel Hollands an der deutschen Grenze geboren und ist dort aufgewachsen, was ihm auch die deutsche Sprache von Kindheit an vertraut gemacht hat.

OÖNachrichten: Sie sind Musical-Sänger. War es für Sie sehr herausfordernd, im Musical "In 80 Tagen um die Welt" auch Mozart oder Verdi zu singen?

Rob Pelzer: Ja, das war es wirklich! Als ich die Partitur bekommen habe, dachte ich mir schon: Das ist ja eine Opernpartitur! Das ist schon etwas anderes als alles Vorherige, aber mir gefällt die Figur des Passepartout, der ja seine Rolle mit Parodie und Schmunzeln spielt. Und ich kann auch gar nicht anders spielen, weil ich kein Opernsänger bin. Ich habe zwar während meiner Ausbildung auch Erfahrung mit klassischem Gesang gemacht. Also, ich singe beispielsweise auch Schumann, aber nicht auf der Bühne! Ich habe nach der Matura Literatur- und Theaterwissenschaften studiert, das war mir zu theoretisch, dann habe ich Schauspiel studiert, und erst dann bin ich ins Singen geraten. Es gab zu meiner Zeit auch noch nicht so viele Musical-Ausbildungsstätten wie heute. Dementsprechend gab es auch weniger Bewerber. Heute sind manche schon froh, wenn sie überhaupt zu einem Casting eingeladen werden und vorsingen dürfen.

Sie sind familiär nicht künstlerisch vorbelastet?

Nein, gar nicht. Ich habe aber als Kind schon meine eigene Theatergruppe gegründet, und ich war immer schon gerne auf der Bühne.

Es gibt bekannte Musicals mit Ohrwürmern – und dann eher unbekannte, wie auch die in Linz aufgeführten Stücke "Company" und "Next To Normal" oder eben die Uraufführung von "In 80 Tagen um die Welt". Ist das für Sie auch schwieriger einzustudieren, weil Sie ja keine Melodie daraus kennen?

Ja, klar ist es schwieriger, wenn es keine Vorlagen gibt. Man kann sich nichts anschauen oder anhören. Aber man muss sich sowieso jede Rolle für sich selbst erarbeiten. Bei "In 80 Tagen..." ist es sehr komplexe Musik, verschiedene Stile, die ineinander übergehen. Da muss man sich langsam hineinfinden.

Was macht es Ihrer Meinung nach aus, dass die Leute so verrückt nach Musical sind?

Für die Leute hat Musical großen Unterhaltungswert, und diese Theatersparte spricht einfach mehr Sinne an, weil gesungen, gesprochen, gespielt und getanzt wird. Musical muss in jeder Hinsicht auf höchstem Niveau ausgeübt werden – und das ist in Linz der Fall, weil hier absolut professionell gearbeitet wird. Und – ich darf das aber schon sagen? – wir alle ja auch ganz gut sind! (lacht)

Sie sind seit vier Jahren in Linz. Können Sie sich weitere Jahre hier vorstellen?

Ja, auf jeden Fall. Der Reiz hier ist die unglaubliche Abwechslung, die vielen Rollen, die man innerhalb kurzer Zeit spielen kann. Mir gefällt diese Balance zwischen Unterhaltung und anspruchsvollen Stücken. Aber das ist auch knochenharte Arbeit!

Wie schaut so ein knochenharter Arbeitstag aus? Und wie halten Sie sich fit?

Wenn ich vormittags Probe habe und abends eine Vorstellung, dann muss ich schon ökonomisch mit meinem Körper umgehen. Ich bin auch sehr diszipliniert. Ich trinke keinen Alkohol, ernähre mich gesund. Probe ist um 10 Uhr, vorher gibt es Frühstück, dann muss ich den Körper aufwärmen, eventuell auch die Stimmbänder einsingen. Nach der Probe um zirka 14 Uhr gehe ich heim, ich koche dann gerne. Nach dem Essen mache ich bis zu einer Dreiviertelstunde Yoga zur Entspannung. Und ab zirka 18 Uhr sitze ich in der Maske für die Abendvorstellung, nach der ich dann meistens sehr aufgedreht bin und nicht gleich schlafen kann.

Ist da noch Platz für ein Privatleben?

Ja, aber nur, weil meine Freundin Nina Weiß auch Musical-Darstellerin ist! Wir haben viel Verständnis füreinander. Sie lebt großteils in Wien, ich in Linz. Wir beide lieben unseren Job! Gemeinsame Kinder können wir uns nicht vorstellen, das passt für uns nicht zu diesem Job.

Sie sind in Linz heimisch geworden?

Ja, mir gefällt es hier sehr gut. Ich lebe mitten in der Stadt, an der Mozartkreuzung mit meiner Kollegin Ariana Schirasi-Fard in einer WG. Wenn alles passt, bleibe ich gerne hier. Mir gefällt außerdem, dass es hier auch Produktionen mit Kollegen aus dem Opern- oder Schauspielbereich gibt und wir vom Musical an verschiedenen Orten im Theater spielen können.

Sie spielen auch in "Full Monty". Wird wirklich gestrippt?

Aber sicher! Es geht um arbeitslose Typen, die einen Strip einstudieren, um damit Geld zu verdienen. Wie wir den Strip machen, verrate ich nicht! Hingehen und selbst anschauen!

INFO

Der Beginn: Rob Pelzer wurde in Landgraaf, in den Niederlanden geboren. Er erhielt seine künstlerische Ausbildung in Amsterdam, London und Wien und war dann in seiner Heimat u. a. in „Piraten von Penzance“ und „The Lion King“ zu sehen.

Linz: Ab 1999 erstes Engagement in Österreich: Rob Pelzer spielte den Wolfgang Amadeus Mozart in „Mozart!“ bei den Vereinigten Bühnen Wien. Seit Dezember 2012 ist er Mitglied des Musicalensembles am Landestheater Linz. Erste Rolle in „Die Hexen von Eastwick“.

Karten für die Vorstellungen: www.landestheater-linz.at

