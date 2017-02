Marc Pircher feiert 25 Jahre Musik

Seit 25 Jahren steht Marc Pircher auf der Bühne und spielt seine Musik. was ist los? hat den Zillertaler getroffen.

Bild: Gerald Lobenwein

Wer früh beginnt, kann früher feiern. Das könnte für den 38-Jährigen ein passender Leitspruch sein. Mit seinem neuen Album "Warum gerade ich" hat er jetzt seine Fans beschenkt.

Im Frühjahr 1992 hatten Sie Ihren ersten TV-Auftritt in der RTL-Show "Heimatmelodie".

Was ging Ihnen da durch den Kopf?

Marc Pircher: Ich war aufgeregt, aber es war ein guter Auftritt. Später als 18-Jähriger wollte ich einfach einmal einen Sommer lang Musik machen und dann etwas anderes tun. Aber dann schlug meine Musik voll ein, es kam 1999 der erste Sieg beim Grand Prix der Volksmusik dazu, und heute kann ich mir aussuchen, wo ich auftrete.

Hätten Sie sich damals vorstellen können, 25 Jahre lang Musik zu machen?

Nein, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Deshalb heißt das Album auch "Warum gerade ich". Bei allem Talent und Fleiß habe ich viel Glück gehabt. Das hätte ich mir nie erträumen lassen.

Was bleibt Ihnen an Erinnerungen?

Interessanterweise kann ich mich am besten an den Anfang und an den Schluss erinnern. Dazwischen kann ich mich an nicht viel erinnern, weil ich immer nach vorne geschaut habe. Im vergangenen Jahr habe ich gelernt, auch einmal den Moment zu genießen. Mit dem neuen Album ist jetzt jedenfalls eine Epoche abgeschlossen.

Dafür wurden Sie auch von Ihrer Plattenfirma beschenkt?

Ja. Ich durfte nach Nashville fliegen und in einem der legendären Studios, wo auch Johnny Cash aufgenommen hat, einige meiner Hits wie "7 Sünden" im Nashville-Sound einspielen. Allein das war ein Wahnsinn. Ich habe mit großartigen Musikern spielen dürfen, und es wurde analog aufgenommen. Dadurch lebt die Musik viel mehr. Es war ein gewaltiges Erlebnis.

Wie schwer oder leicht ist es, die Marke Pircher auf Erfolgskurs zu halten?

Natürlich will ich mich weiterentwickeln, aber meine Wurzeln darf man ruhig heraushören. Ich bin der Musiker aus dem Zillertal, der das Akkordeon spielt. Die Platte für 2017 muss aber anders klingen als die aus 2000. Doch sollte man spüren, dass das immer noch der gleiche Musiker ist. Ich möchte auch beweisen, dass man in vielen Schubladen zu Hause sein kann, wenn man sich langsam und kontinuierlich weiterentwickelt.

