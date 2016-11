Gregor, der Verführer

Gregor Meyle ist ein Songwriter, dem man gar nicht oft und gar nicht lange genug zuhören kann.

Die Leichtigkeit des Seins. Ein Begriff, der so abgenutzt erscheint, dass man sich wundert, dass ihn der Deutsche mit der feinsinnigen Art, sich auszudrücken, als Titel und damit auch als Botschaft für sein neues Album gewählt hat. Doch Meyle wäre nicht der, der er ist, wenn er nicht ganz genau gewusst hätte, worauf er hinaus will.

"Ich glaube, wir sind es vor allem uns selbst schuldig, uns jeden Tag bewusst zu machen, dass wir in Frieden und Wohlstand hier leben dürfen. Es gibt in unserer Welt einfach viel größere Probleme als so manche, mit denen wir uns hier beschäftigen, auch wenn natürlich auch hier längst nicht alles gut ist." Eine Erklärung und klare Einschätzung der Gegebenheiten, die so wunderbar zu den zehn neuen Liedern auf dem Album passt.

Vom Opener "Alles wird gut" mit der schönen Zeile "Es ist nur die Liebe, die uns manchmal fehlt" bis zum finalen "Mann im Mond" spannt Meyle eine Gedankenwelt auf, in die man sich gerne fallen lässt. Und musikalisch ist er sowieso ein Verführer ersten Ranges. Stimmig!

Gregor Meyle: „Die Leichtigkeit des Seins“ (meylemusic)

OÖN-Wertung: fünf von sechs Sternen

