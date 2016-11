Ganz auf Advent eingestellt

Der Advent ist da, doch von weihnachtlicher Stimmung keine Spur? Einige Anregungen, wie sich der stillen Zeit des Jahres die Tür zur Seele öffnen lässt.

Blues mit Martin Gasselsbeger, Petra Linecker und "Sir" Oliver Mally (privat) Bild:

Besinnliche Geschichten und Klänge oder eine Fackelwanderung – viele Wege führen zur inneren Ruhe.

Florianer Märchenadvent: Die St. Florianer Autorin Monika Wild erzählt Geschichten vom Winterkönig bis zu streitenden Schneeflocken. St. Florian, Gärtnerei Sandner, Stiftstraße 3a, am 25. 11., 2., 9. und 16. 12., je 17 Uhr. Eintritt frei.

Fackelwanderungen "Lichterstadt Linz" führen zu einer Aussichtswarte am 27.11., 9.12. und 23.12., Treffpunkt: Taubenmarkt/Humanic, 17.25 Uhr, Anmeldung: 0676 / 54 22 070

"Kasperl hilft dem Nikolaus" in der Puppenkistlbüne in Urfahr (Leonfeldnerstr. 10), 26.11., 15 Uhr, 27.11. und 4. 12., je 11 und 15 Uhr, Karten: 0664/4377849

Beim Advent-Benefizkonzert der Oberösterreichischen Krebshilfe am 27. November, 14.30 Uhr im Ursulinenhof, erklingen u. a. Operetten-Hits, Volkslieder, ein Streichquartett. Karten: Raibas.

Weihnachtssongs neu gewürzt servieren Petra Linecker, Martin Gasselsberger und "Sir" Oliver Mally mit "Someone Stole my Christmas Tree..." stimmkräftig, begleitet von Gitarre und Klavier, am 29.11., 20 Uhr auf der Hofbühne Tegernbach/Schlüßlberg und am 15.12., 20 Uhr im Prodiagonal/Lambach.

Windischgarstner Adventmarkt: Im Ortszentrum locken am 3. und 4. Dezember u. a. Kunsthandwerk, Alphornbläser, Chöre und eine Kripperl-ausstellung, 3.12., 14 bis 20 Uhr, 4.12., 10-18 Uhr.

Bei der Weihnachtsblumenschau im romantischen Kreuzgang des Stifts Wilhering zeigen die oberösterreichischen Gärtner und Floristen prachtvolle Pflanzenarrangements, leuchtende Blütenkreationen und stimmungsvolle Deko-Ideen für Advent und Weihnachten am 8. und 11.12., 9.30 bis 18 Uhr, wie am 10.12., 12 bis 18 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spenden, die der OÖN-"Christkindl-Aktion" zugute kommen.

