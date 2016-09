Die Macht des Liedes

Sich zu den Abgründen zu bewegen, muss keineswegs den tiefen Fall bedeuten. Das hört man auf der CD "Abgründe".

Franz Schubert und der Liedgesang, das ist ein musikalisches Feld, das sich zu entdecken lohnt. Vor allem dann, wenn selten gespielte Lieder des Meisters auf Lieder des Komponisten Thomas Mandel treffen, intoniert von Tenor Josef Oberauer und Pianistin Katja Bielefeld.

Da treffen sich Menschen, denen es in der Musik darum geht, über enge Grenzen hinauszublicken und gleichzeitig mit aller Hingabe und Lust, mit Beharrlichkeit und einer Portion Sturheit ihren Weg zu verfolgen, an dessen Ende nicht das Mittelmaß, sondern das Außergewöhnliche steht.

Die auf CD gebannten Lieder zum szenischen Abend "Abgründe" sind von spannungsgeladener Stimmung, in denen die Macht der Töne auf die Macht der Worte trifft. Bemerkenswert ist, dass Mandel und Schubert eine kompositorische Einheit bilden, obwohl sie aus verschiedenen Generationen stammen.

Konzerte am 3. Oktober im Hotel Schwarzer Bär in Linz und am 2. November in der Musikschule Linz

OÖN-Wertung: vier von sechs Sternen

„Abgründe“, Franz Schubert und Thomas Mandel, Josef Oberauer und Katja Bielefeld (Eigenverlag)



