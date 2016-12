Blasmusik-Historie im Hoamatland

Andreas Lindner lässt mit Leidenschaft alte Melodien erklingen

Die "Strebitzer" machen Blasmusik aus dem 19. Jahrhundert hörbar. Da sie authentisch und nicht zu perfekt klingen soll, dürfen sie nicht zu viel proben. Bild:

In einer neuen Reihe lädt das Landestheater Linz dazu ein, unseren oberösterreichischen Wurzeln nachzuspüren – offen, kritisch, im besten Sinne die Herkunft feiernd.

Am 24. Februar beispielsweise spricht Andreas Lindner bei der Reihe "Heimatabend" (mehr in der Box) über ein "Jahrhundert in Blasmusik". Diese Form des gemeinschaftlichen Musizierens lässt die Herzen der Heimischen schneller schlagen.

Das wird bestimmt auch Lindner schaffen, im Gespräch mit was ist los? tat er das mit seiner großen Lust an Historie, Fakten, musikalischer Praxis und als begeisterter Erzähler.

Lindner bezeichnet sich selbst als "gelernten Musikwissenschafter". Der Geschäftsführer des "Anton Bruckner Instituts Linz" spielt Horn und arbeitet für die Wiener Philharmoniker. Dort versorgt er Dirigenten und Musiker von Weltrang mit dem gewünschten Notenmaterial. Auch bei seinem eigenen Auftritt, 2017 im Schauspielhaus, sind die richtigen Noten das Um und Auf. Denn es wird nicht bloß über Blasmusik und deren Entwicklung im 19. Jahrhundert gesprochen. Sie wird auch zu hören sein. "Es existiert Notenmaterial aus den 1870er-Jahren. Das alleine ist schon eine kleine Sensation, weil es so etwas nur mehr sehr selten gibt", sagt Lindner.

Wie mag das wohl klingen?

Der Fast-Oberösterreicher aus St. Pantaleon (bei St. Valentin) gibt aber zu bedenken: "Würde man diese alten Noten mit modernen Instrumenten spielen, würde sich das miserabel anhören." Er und seine Musikerkollegen können aber auf Original-Instrumente dieser Zeit zurückgreifen, durch Unterstützung des Museums für Instrumente in Schloss Kremsegg, das eine Sammlung historischer, noch spielbarer Blasinstrumente hat.

Dort ist Lindner erst auf die Idee gekommen, sein Projekt der Wiederbelebung anzustoßen – bei einer Tagung über die Blasmusik zu Zeiten Anton Bruckners (1824–1896). Lindner: "Damals habe ich mich gefragt, wie die Musik wohl geklungen hat."

Er stellte das Ensemble "Die Strebitzer" zusammen, das auch beim "Heimatabend" alte Musik auf Instrumenten aus Kremsegg darbieten wird. "Strebitzer" hieß jener Kapellmeister, von dem das historische Notenmaterial stammt. "Er war wahrscheinlich Militärmusiker in Wien, in den 1870ern hat er dort um die 40, 50 Partituren abgeschrieben", erklärt Lindner.

Die Militärmusik war damals die "kulturelle Instanz schlechthin. Sie hat die Hochkultur in die Bevölkerung transportiert."

Klang das rein martialisch? "Nein. Sie war ein Unterhaltungsfaktor. Aber an den Märschen erkennt man auch, wie es die Menschen förmlich Richtung Ersten Weltkrieg gezogen hat. Zuerst klangen sie nett, typisch k.u.k. Monarchie, und wurden dann immer preußischer – militärisch und exakter."

INFOS - Heimatabende

Heimatabend 2: „Neue Heimat Oberösterreich“, Gespräch mit Menschen, für die OÖ zur Heimat geworden ist. Akkordeonisten der Bruckneruni Linz. 30. Dezember

Heimatabend 3: „In der Arbeit zu Hause?“, mit Zeitzeugen und Sozialhistoriker Michael John. 28. Jänner

Heimatabend 4: „Ein Jahrhundert in Blasmusik“

Immer 20 Uhr, Studiobühne Schauspielhaus Linz, Karten:

Tel. 0800 218 000, Infos: www.landestheater-linz.at



