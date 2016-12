Andreas Gabalier: Wenn alles gelingt

Er stellt Jahr für Jahr neue Superlative auf. Auch heuer. Andreas Gabalier hat für MTV Unplugged gespielt.

Er wirkt entspannt, nicht mehr so getrieben, wie noch vor zwei, drei Jahren. Dabei interessieren sich jetzt noch viel mehr Menschen für ihn. Andreas Gabalier ist nicht einfach nur ein Musiker aus Österreich, der mit seiner speziellen Art Erfolge feiert. Er setzt Maßstäbe. Heuer kamen ein ausverkauftes Münchner Olympiastadion mit 70.000 Fans und die Einladung zur MTV-Unplugged-Session dazu. Als erster Österreicher spielte er bei der legendären Konzertreihe unverstärkt. Das Album, das dies dokumentiert, führt die Hitparade an. Wieder. Ein gewohntes Bild für den Steirer.

Ist Ihnen mittlerweile bewusst, dass das MTV-Unplugged-Konzert ein musikalischer Ritterschlag war?

Andreas Gabalier: Ja. In den vergangenen Wochen ist mir klar geworden, wie viele Türen sich damit geöffnet haben, die bis dato für mich verschlossen waren. Ich habe bei meinen Reisen auch viel Zeit gehabt, mir alte Unplugged-Alben anzuhören, und da wird einem bewusst, was das heißt.

Erfolg ist Ihr treuer Begleiter. Wie wollen Sie das noch übertrumpfen? Setzen Sie sich überhaupt noch Ziele?

Speziell nach dem MTV-Projekt ist es gut, es einfach auch einmal laufen zu lassen. Nächstes Jahr wird wahrscheinlich noch größer, aber ich weiß nicht, ob es schöner wird, wieder ins Olympiastadion in München zu marschieren. Vor einem Jahr hätte ich nicht geglaubt , dass es gelingen kann, es zu füllen. Bei mir war schon ein wenig die Angst da, dass das zu groß werden könnte. Die Belohnung für diesen Kampf war beim ersten Mal sicherlich etwas Schöneres vom Empfinden her als die Wiederholung im nächsten Jahr. Aber um auf die Frage der Ziele zurückzukommen: Ziele gibt es sicher. Am Hockenheimring am 2. September wäre es schon reizvoll, die 100.000-Zuschauer-Marke zu erreichen. Verbissen werde ich aber nicht versuchen, Erreichtes noch einmal zu toppen.

Kann zu viel Erfolg auch dazu führen, dass man ihn nicht mehr so schätzt wie in den Anfangstagen?

Man muss ein wenig aufpassen, dass man in einer Erfolgsverwöhntheit nicht alles als selbstverständlich hinnimmt. Das Konzert in München zum Beispiel wollte ich richtig inhalieren, nicht nur genießen. Am Konzerttag habe ich mich auf die Tribüne gesetzt und die Menschenmassen beobachtet. Überall sah ich Menschen mit einem Grinser im Gesicht. Das ist nebenbei so ein Lebensgefühl geworden. Das habe ich heuer ein paar Mal bewusst wahrgenommen und damit erkannt, was ich da alles ausgelöst und bewegt habe.

