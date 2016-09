Alles dreht sich, alles bewegt sich

Nervenkitzel und gemütliche Gaudi: Von 1. bis 9. Oktober locken Schausteller, Standler, Schmankerl, die Wohn-Messe "Linzer Herbst" und vieles mehr wieder Hunderttausende zum Urfahranermarkt auf das Areal zwischen Linzer Nibelungenbrücke und Wildbergstraße

Urfahranermarkt: Wo der Mut hoch im Kurs steht. F.: Weihbold (5), Schwarzl (1) Bild: Alexander Schwarzl

Wann finden die Feuerwerke statt? Was gibt es bei der Ausstellermesse "Linzer Herbst" zu entdecken? was ist los? hat die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Urfahranermarkt.

Die Eröffnung: Weil sich für Tausende Fans der Jahrmarkt sowieso anfühlt wie Weihnachten, gilt wie in "Dinner for one": "Same procedure as every year" ("Selbe Prozedur wie jedes Jahr"). Um 11 Uhr startet am Samstag, 1. Oktober, die feierliche Eröffnung im Festzelt "Da Wirt 4s Fest". Der Bieranstich folgt um zirka 12 Uhr. Musikalisch begleitet wird der Auftakt vom Musikverein Puchenau.

Wann sind die Feuerwerke? Die Antwort auf eine der wichtigsten Fragen lautet: Am Samstag, 1. Oktober, und am Donnerstag, 6. Oktober, jeweils um 21.30 Uhr. Beste Sicht hat man übrigens auch von der Nibelungenbrücke, von der gegenüber liegenden Donaulände vor dem Brucknerhaus oder dem Lentos und vom Schlossberg.

Die Aussteller: Der Linzer Herbst, wie die Messe der Aussteller u. a. aus Österreich, Deutschland, Ungarn, Italien und Tschechien genannt wird, bietet Facettenreiches rund um das Thema Wohnen, Bauen, Renovieren und Einrichten – von Fenstern, Türen, Fliesen über Infrarotkabinen, Heimsaunas, Whirlpools bis hin zu Surschaffeln, Hochbeeten, Kreissägen. Dazwischen lädt man zu Abstechern in die Welt des Putzens, zu Heizkörperbürsten, Dampfreinigern wie Bambustüchern. Wo? Messehallen A bis C, Freigelände Ost, täglich von 10 bis 18 Uhr

Gedreht und kopfüber: Was wäre der Urfahranermarkt ohne Adrenalinkick? Abfahren kann man beispielsweise mit Magic, St. Petersburger Schlittenfahrt, Tagada und Riesenrad. Der Vergnügungspark ist an den Samstagen 1. und 8. Oktober von 10 bis 1 Uhr geöffnet, sonntags (2./9. Oktober) von 10 bis 24 Uhr. Mo. bis Mi. (3. bis 5. 10.): 12 bis 24 Uhr, Do./Fr., von 12 bis 1 Uhr.

Für die Kleinen: Auch der Nachwuchs kann hoch hinaus – im Vergnügungsbereich für die Kinder gibt es u. a. Trampoline und Karussellfahrten. Tipp! Am Mittwoch, 5. Oktober, ist Familientag, bis 19 Uhr gibt es Ermäßigungen!

Andenken, Krimskrams, Deko: In eine kunterbunte Welt der kleinen (und größeren) Dinge kann man beim Flanieren entlang der Standln und Verkaufsstände eintauchen. Hier werden Namen auf Reiskörnern verewigt, Schmuck, "Autokosmetik", Tees, Räucherstäbchen, Gewürze, Speck und andere Schmankerl, von Hand gefertigte Schmiedewaren, Keramiken, Gestecke, Kosmetika und noch mehr feilgeboten. Wo? Speziell Freigelände West, Wildbergstraße, täglich 9 bis 24 Uhr, (mindestens 10 bis 20 Uhr)

Bei den OÖN: 14 verschiedene OÖNcard-Gutscheine gibt es für den Herbstmarkt. Damit erhalten OÖNcard-Besitzer u. a. Vergünstigungen bei Fahrgeräten und Leckereien (Lebkuchenherzen, Bratwürstel etc). Erhältlich beim OÖN-Stand (Halle A, Stand A09). Solange der Vorrat reicht!

*****

Service, Kurioses, Historisches zum Ufrahranermarkt: Wussten Sie, dass ....

... Freifahrten angeboten werden?

Und zwar gleich am Eröffnungstag, 1. Oktober, von 10 bis 11 Uhr. Ein Dankeschön der Schausteller für die

jahrelange Treue der Gäste.

... eine ökumenische Messe gefeiert wird?

Am Freitag, 7. Oktober, wird dazu um 11 Uhr ins Autodrom Straßmeier eingeladen.

...es andere Snacks gibt als nur Pommes und Zuckerwatte?

Angeboten werden u. a. auch griechische Spezialitäten, Klosterliköre nach uralten Rezepten, frisch gemachte Crêpes. Ebenso vertreten ist ein „StrEATfood“-Truck.

...der Urfahranermarkt nächstes Jahr 200 Jahre alt wird? 1817 wurden in Linz Märkte genehmigt. Ursprünglich am Steinmetzplatzl, später am heutigen Bernaschekplatz situiert, dauert es ein paar Jahrzehnte lang, bis der Urfahranermarkt 1902 jenen Standort an der Donaulände gefunden hatte, an dem er heute steht und zur Tradition geworden ist. Urkundlich belegt ist der erste Urfahranermarkt für den 18. Mai 1818.

... der Urfahranermarkt damals nicht rein dem Nervenkitzel diente?

Ursprünglich war er ein Wirtschaftsmarkt für Gewerbe und Bauern, Volksfestcharakter erhielt er seit den 1920er-Jahren.

www.urfahranermarkt.at

