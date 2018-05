Schulung: Löschen von Elektro-Autos

LINZ. Zwar liegt der Anteil am Fahrzeugbestand bei nur etwa einem Prozent, die Tendenz ist aber eindeutig: Auf Österreichs Straßen sind immer mehr E-Autos unterwegs.

Aus diesem Grund bietet der ARBÖ nun Schulungen für Einsatzkräfte an. Denn wie ein brennendes E-Auto gelöscht werden muss, muss erlernt werden. Die Elektro-Fahrzeuge seien zwar "eigensicher", doch können auch die Hochvoltkabel und Akku-Komponenten etc. beschädigt sein, so der ARBÖ. Was dann zu tun ist, darüber klärt der Club auf. Infos zur Schulung und Buchung unter Tel. 050-123-2400.

