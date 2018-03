Neue Norm löst kleines Erdbeben aus

WLTP statt NEFZ: Die CO2-Emissionen sind höher, als Auto-Experten erwartet haben – Steigen die Preise für Neuwagen?

Bild: Mercedes

Die Aufregung in der Autoszene ist enorm. Auslöser ist die Umstellung von der bisherigen Norm NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) auf den WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Das neue Verfahren soll realistischere Spritverbräuche bringen. Die logische Konsequenz ist freilich auch, dass gleichzeitig die Werte der Schadstoffemissionen steigen.

Seit 1. September des Vorjahres müssen die Verbrauchswerte für alle Modelle, die in Europa neu typisiert werden, mittels WLTP-Prüfverfahren ermittelt werden. Inzwischen sind die ersten Pkw mit den realistischeren Werten auf dem Markt. Seither ist die Überraschung wie auch die Anspannung riesig. Denn der Unterschied zwischen alter und neuer Norm ist teils eklatant. "Wir sind selbst verblüfft", sagt Martin Grasslober vom ÖAMTC.

Ab 1. September dieses Jahres müssen alle neu zugelassenen Pkw nach dem WLTP-Verfahren überprüft werden. "Derzeit sind’s ja nur ein paar Modelle", sagt Grasslober. Aber im Frühherbst sei die Liste dann zwangsweise komplett.

Höhere Spritverbräuche gehen aber auch einher mit gestiegenen Schadstoffemissionen. Weil beispielsweise die Normverbrauchsabgabe (NoVA) nach dem CO2-Ausstoß errechnet wird, müssten die Pkw-Preise hinaufschnalzen. Allerdings hat das Finanzministerium schon vor einem Jahr zugesagt, dass bis Ende 2019 noch die NEFZ-Werte zur NoVA-Berechnung herangezogen würden.

Neuberechnung hat Haken

Der Haken ist allerdings, dass die neuen WLTP-Ergebnisse auf die NEFZ-Norm zurückgerechnet werden. Und zwar mittels des Computerprogrammes "co2mpas". Und jetzt ist die Verblüffung perfekt. Denn plötzlich ist der neue NEFZ-Wert höher als der alte. Bekannt ist bisher das Beispiel eines BMW 320d, der plötzlich 122 Gramm CO2 pro Kilometer emittiert. Nach alter Messmethode waren’s gerade einmal 106 Gramm pro Kilometer. Das macht ein Plus von 15 Prozent. Der Branchendienst für die Automobilindustrie, Jato Dynamics, trug inzwischen Ergebnisse von diversen BMW-, Peugeot- und Volvo-Modellen zusammen (Grafik unten), die den drastischen Unterschied zwischen alten NEFZ- (Juli 2017) und zurückgerechneten NEFZ-Werten (Oktober 2017) verdeutlicht. "Nicht klar ist, ob alle diese Modelle auch so in Österreich erhältlich sind", schränkt Grasslober ein. Fakt ist aber: Der Trend stimmt.

Über Steigerungen erstaunt

Ein OÖN-Rundruf bei österreichischen Automobil-Importeuren ergab, dass die Steigerungen unerwartet hoch sind. "Die ersten Werte haben uns dann doch erstaunt", sagt beispielsweise Seat-Österreich-Geschäftsführer Wolfgang Wurm.

Werden ab 1. September 2018 alle zurückgerechneten NEFZ-Werte für die NoVA-Berechnung herangezogen, würden die Pkw-Preise teils deutlich steigen. Sowohl die Automobil-Importeure als auch der ÖAMTC versuchen nun, einen neuen NoVA-Berechnungsschlüssel durchzusetzen, damit die Preise im besten Fall gleich bleiben. Wurm: "Schließlich sind die Autos ja auch dieselben wie vorher."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema