Neue Autobahn-Vignette ab 25. November erhältlich

WIEN. Die neue Autobahn-Vignette ist ab Freitag, 25. November in mehr als 6.000 Vertriebsstellen im In-und Ausland erhältlich.

Heuer ist die Vignette türkis. Bild: (ASFINAG)

Die Vignette erscheint diesmal in Türkis und kostet für das ganze Jahr 86,40 Euro, teilte die Asfinag in einer Aussendung am Mittwoch mit. Die aktuelle Vignette in Mandarin-Orange bleibt bis 31. Jänner 2017 gültig.

Obwohl die neue Vignette ab dem 25. November erhältlich ist, beginnt die Gültigkeit erst mit 1. Dezember, dann wie immer für insgesamt 14 Monate. Im Dezember und Jänner können beide Vignetten verwendet werden. Erstmals haben Kunden bei einer Abstimmung die Farbwahl entschieden.

Der Preis für die Pkw-Jahresvignette hat sich von 85,70 Euro auf 86,40 Euro erhöht. Für Motorräder kostet sie 34,40 Euro. Die Zehn-Tages-Vignetten kosten für Pkw 8,90 Euro, für Motorräder 5,10 Euro. Die Zwei-Monats-Vignetten schlagen sich mit 25,90 Euro für Autos und 13 Euro für Motorräder zu Buche. Diesmal können beim Kauf einer Vignette weitere Informationen und die richtige Handhabung auf der Asfinag App abgerufen werden.

