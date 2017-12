Größte Ladestation Mitteleuropas eröffnet

BREGENZ. In Bregenz errichteten die illwerke vkw 20 Supercharger-Ladesäulen – 1,7 MW Trafoleistung.

Aufgereiht: 20 Supercharger-Stationen in Bregenz Bild: illwerke vkw

Tesla baut sein eigenes weltweites Schnellladenetz kontinuierlich aus. Jetzt eröffneten die US-Amerikaner in Vorarlberg die größte Schnellladestation Mitteleuropas. "Bei uns können 20 Teslas gleichzeitig laden", sagt der Sprecher der illwerke vkw, an deren Unternehmensstandort in Bregenz (Weidachstraße 6) die Supercharger errichtet wurden. An jedem Ladepunkt können die E-Autos mit bis zu 120 Kilowatt (kW) geladen werden.

Vorarlberg entwickelte sich einerseits zu einem Musterland für die E-Mobilität, andererseits liegt Bregenz auf der Verkehrsachse München/Zürich. "Die Teslas können in 30 Minuten 270 Kilometer Reichweite laden", sagt Neuhauser. Sämtliche Ladestationen werden mit Strom aus Wasserkraft betrieben, betont der Energieversorger. Insgesamt versorgt ein Trafo mit einer Leistung von 1,7 Megawatt die Ladepunkte - So viel, wie 300 Haushalte verbrauchen.

Nicht nur Teslas können bei illwerke vkw Strom laden, sondern auch andere E-Auto-Besitzer. Eine Station mit CCS- (50 kW), vier mit CHAdeMO- (50 kW) und sechs mit Typ2-Steckern (22 kW) stehen zum Stromtanken bereit. Weitere Schnelllader folgen, so Neuhauser.

