Die Neuheiten des Autojahres 2018

Das Autojahr 2018 startet mit einer spektakulären Neuvorstellung: Mitte Jänner lädt Jaguar zu den ersten Testfahrten mit dem i-Pace, dem ersten vollelektrischen SUV. Aber auch die Diesel- und Benzinbrüder dürfen sich auf starke neue Modelle freuen.

Ein echter Tesla- Konkurrent: Die beiden E-Motoren des Jaguar i-Pace produzieren 400 PS, und die 90-kWh-Batterie soll pro Füllung Strom für 500 Kilometer liefern. Bild: Jaguar

Alfa Romeo: Der Stelvio ist ein gelungenes Stück Auto, das um die Quadrifoglio-Variante erweitert wird. Der 2,9-Liter-V6-Biturbo schickt 510 PS an alle vier Räder. Der Sprint von 0 auf Tempo 100 ist nach 3,8 Sekunden zu Ende. Spitze: 283 km/h.

Audi: 2018 wird ein Audi-Jahr! Der A7 Sportback macht im ersten Quartal den Auftakt. Alle Motoren werden teilelektrisiert sein. Die neue A6-Limousine orientiert sich designmäßig am A8, Plug-in-Hybrid-Antriebe ergänzen die Vier- und Sechszylinder. Nach dem A8 bringen die Ingolstädter mit dem Q8 ein neues SUV-Flaggschiff, das sich technisch an den Q7 anlehnt. Dem Offroad-Trend folgt Audi mit dem A6 Allroad: ein Kombi mit Cross-Country-Designelementen. Nur noch als 5-Türer kommt im 4. Quartal der A1. Gleichzeitig schickt Audi auch den auf 4,50 Meter verlängerten Q3 auf den Markt. Die Topmotorisierungen werden 252 (TSI) bzw. 204 PS (TDI) haben.

BMW: Die Münchner haben das Flehen erhört: Nach der Präsentation des Concept-Cars nahm die Begeisterung kein Ende. Im Mai kommt nun der i8 Roadster. In 4,6 Sekunden beschleunigt der offene Zweisitzer von 0 auf Tempo 100, der Hybrid-Antrieb (53 km elektrische Reichweite) leistet 374 PS. Vorher, im März, kommt der X2: Ein SUV mit Top-Technik von den großen Brüdern. Erst Ende 2018 wird der Mega-SUV X7 in Europa erwartet. Sieben Sitze, mächtig viel Platz – der Bayer wird in Spartanburg (USA) gebaut und wird vor allem im Trump-Reich Käufer finden. Als echter Sportwagen tritt das 8er Coupé gegen Porsche 911 und Mercedes AMG GT an. Für das dritte Quartal sagt BMW noch den neuen 3er voraus.

Citroen: Die zweite Auflage des C4 Cactus steht ab April bei den Händlern – inklusive der pfiffigen Airbumps, höherer Bodenfreiheit und einer neuartigen Federung. Sportlich-elegant schaut der SUV C5 Aircross aus, der im November kommt. Vorab schicken die Franzosen eine neue Berlingo-Generation auf den Markt.

Fiat: Nur als Viertürer wird der Punto erhältlich sein, der nach zwölf Jahren überarbeitet wurde und Ende 2018 nach Europa kommt.

Ford: Im März kommt der Kompakt-SUV EcoSport, im April der Facelift-Mustang. Der 2,3-Liter-EcoBoost und der 5,0-V8 werden überarbeitet. Neu ist das digitale Cockpit. Ein paar neue Assistenzsysteme, ein Drehrad statt Ganghebel für die Automatik und ein neuer Grill: Im August stellt Ford den Facelift-Focus in die Schauräume. Im Oktober folgt der neue Edge.

Honda: Erstmals mit einem Hybrid-System stattet Honda den CR-V aus, der ab Herbst erhältlich ist.

Hyundai: Die Koreaner elektrisieren den Kompakt-SUV Kona. Angebliche Reichweite: 390 Kilometer. Marktstart: Sommer. Und der Santa Fe startet mit einer neuen Generation ins Autojahr.

Jaguar: 400 PS und 700 Nm: Mit starken Daten wartet der i-Pace auf, der erste Elektro-SUV. 500 Kilometer soll der 4,68 Meter lange Brite, der bei Magna in Graz gefertigt wird, mit einer Ladung fahren.

Jeep: Die Offroad-Ikone Wrangler rollt völlig überarbeitet im September nach Europa. Vorne ein wenig rundgefeilt (Aerodynamik), mit zwei Allrad-Systemen und drei Touchscreens (5,0, 7,0 und 8,4 Zoll) rüsten die Italo-Amerikaner das Original aus. Mit einem 707 PS bzw. 875 Nm starken V8 stattet Jeep den Grand Cherokee Trackhawk aus, der ab März erhältlich ist. In der Pipeline hat der Allradspezialist noch das Facelift-Modell des Cherokee.

Lamborghini: Im dritten Quartal schickt Lambo den Urus los: den "Auerochsen" mit 650 PS und 850 Nm. Technisch basiert der Italiener auf dem Bentley Bentayga und Audi Q7.

Mazda: Die Japaner bringen ausschließlich Facelifts: Der MX-5 kommt im Frühjahr, im Herbst folgen die überarbeiteten Mazda6, Mazda2, CX-5 und CX-3.

Mercedes: Designmäßig lehnt sich das CLS-Coupé am AMG GT an. Das Cockpit ist rein digital, die beiden bekannten 12,3-Zoll-Displays können hinter einem Glas zusammengefasst werden. Top-Motorisierung ist der 367-PS-Reihensechser mit Mildhybrid-System. Start: erstes Quartal. Das Cockpit in der neuen A-Klasse gestaltete Mercedes hochwertiger, die Motoren leisten zwischen 109 bis 340 PS. Marktstart: Frühjahr. Im Sommer folgt die um zehn Zentimeter verlängerte G-Klasse. Gleichzeitig schicken die Stuttgarter das Facelift-Modell der C-Klasse auf den Markt. Erstmals viertürig ist der neue GT, der im Herbst erscheint.

Nissan: Der Leaf mit seiner 40-kWh-Batterie (Reichweite: 378 km) ist ab Frühjahr erhältlich.

Peugeot: Zurück in die Oberklasse möchte Peugeot mit dem 508: 150 Kilogramm leichter, haben die Franzosen dem Fünftürer ein coupéhaftes Design spendiert. Einführung: Oktober. Im September kommt der Citroen-Berlingo-Zwilling Partner.

Porsche: Im Jänner stehen drei Neuheiten an: Panamera ST, Cayenne und 718 Boxster/Cayman GTS. Im April folgt der Sport-Ableger 911 GT3 RS.

Seat: Die Spanier launchen im vierten Quartal nach dem Ateca und dem Arona das dritte SUV-Modell. Der Name? Zur Auswahl stehen Alboran, Aranda, Avila und Tarraco.

Skoda: Mit den Sondermodellen Scout und Sportline reichern die Tschechen ab März das Kodiaq-Sortiment an.

Suzuki: Nach dem Swift Sport (März) lassen die Japaner im Herbst die Allrad-Ikone Jimny wiederaufleben.

Tesla: Der E-Auto-Pionier bringt 2018 das Model 3 nach Europa. Sagt die Europa-Zentrale. Ob das erste Tesla-Massenmodell in ausreichender Stückzahl zur Verfügung steht, ist offen.

Volvo: Der Kombi V60 startet im dritten Quartal in Österreich, die Limousine S60 zum Jahresende.

VW: Der Arteon wird mit einer R-Version geadelt. Der 3,0-VR6 leistet 409 PS. Zum SUV funktioniert VW den Polo um. Name: T-Cross. Drei- und Vierzylinder verrichten in dem Arona- und Polar-Geschwisterchen ihren Dienst. Geplant ist auch eine Plug-in-Hybrid-Variante. Stillschweigen herrscht in Wolfsburg über die dritte Generation des Touareg, der auf 4,80 Meter wachsen und eine dritte Sitzreihe erhalten soll. Vorab kommen die GTI-Versionen des up! und des Polo (1. Quartal).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema