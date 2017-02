Das große Umrüsten hat begonnen

Im Dezember erhielt VW die Freigabe zum Update von 170.000 Diesel-Autos Einladungen erreichen dieser Tage die Halter – Aber nicht alle kommen.

Von 388.000 betroffenen Fahrzeugen wurden in Österreich bisher 152.000 umgerüstet. „Wir sind zufrieden“, sagt ein VW-Sprecher. Bild: APA

Richtig Fahrt aufgenommen hat die Umrüstaktion des VW-Konzerns in Österreich. Noch im Dezember 2016 erhielt die Porsche Holding in Salzburg die Freigabe für insgesamt 170.000 Fahrzeuge, deren Dieselmotoren mit Schummel-Software ausgestattet waren. "Damit haben wir die Freigabe von insgesamt 340.000 Fahrzeugen", sagt Konzern-Sprecher Richard Mieling. Zur Erinnerung: In Österreich sind 388.000 Pkws und Nutzfahrzeuge der Marken VW, Audi, Skoda und Seat von der Diesel-Trickserei betroffen.

Betroffen: EA-189-Motoren

Konkret wurden Motoren der Baureihe EA 189 (1,4 TDI, 1,6 TDI und 2,0 TDI) mit einer Schummel-Software in Österreich ausgeliefert.

Während das deutsche Kraftfahrbundesamt (KBA) für VW, Audi und Seat zuständig ist, kümmert sich die englische VCA um Skoda. Allerdings sind die Briten in Verzug, die Freigabe für das Gros der Skoda-Modelle fehlt. "Wir wissen nicht, warum sich die Engländer so viel Zeit lassen", sagt Mieling. Aber auch hier erwartet die Porsche Holding das Okay in den nächsten Wochen.

Derzeit verschickt der Versicherungsverband Zehntausende Briefe an betroffene Fahrzeughalter mit der Aufforderung, ihre Motoren einem Update bzw. einer Umrüstung zu unterziehen. "Das Update für die 1,4- und 2,0-Liter-Motoren dauert zehn Minuten und wird bei einem Service, einem Wintercheck oder einer Pickerl-Überprüfung nebenbei erledigt", sagt der Konzernsprecher. Lediglich bei den 1,6-Liter-Motoren müsse zusätzlich ein Strömungsgleichrichter eingebaut werden. "Das dauert nicht einmal eine halbe Stunde."

Seit dem Start der Aktion im Frühjahr 2016 haben die VW-, Audi-, Seat- und Skoda-Betriebe in Österreich 152.000 Pkws und Nutzfahrzeuge umgerüstet (Stand 31. Jänner 2017). "Das entspricht einem Anteil von 43 Prozent an den betroffenen Motoren", sagt Richard Mieling. "Täglich kommen 2000 bis 3000 Fahrzeuge hinzu." Nachsatz: "Wir sind zufrieden!"

Getunte Motoren: Was tun?

Bei jenen Modellreihen, die bereits abgeschlossen sind, errechneten die Salzburger eine Erledigungsquote von 86 Prozent. Dies sei sehr hoch, denn etliche Fahrzeuge seien ins Ausland verkauft oder verschrottet worden. Zudem weigert sich ein nicht unbeträchtlicher Teil der Fahrzeughalter, in die Werkstätten zu kommen. Der Grund: Die Motoren sind getunt, bei einem Update würden die Steuergeräte zurückgesetzt und das Tuning wäre verloren. Was mit diesen Autos geschieht, muss das Verkehrsministerium entscheiden.

Die Umrüstaktion soll im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein.

ÖAMTC testete umgerüstete Diesel-Modelle

Ausführlich behandelt hat der ÖAMTC die Diesel-Affäre. Um ein Ergebnis unabhängig von offiziellen Stellen ermitteln zu können, hat der Club betroffene Diesel-Autos von Lesern von der TU Wien testen lassen. Über das Resultat schrieb der ÖAMTC in der aktuellen Ausgabe des Club-Magazins „auto touring“. Hier der Text:

Erstmals haben der ÖAMTC und seine europäischen Partnerclubs einen 1,2-l-Dieselmotor (VW Polo) vor und nach der Umrüstung getestet. Außerdem zwei 2,0-l-Diesel (VW Passat und Tiguan). Nach dem Update kommt es zu keinen Nachteilen bei Verbrauch und Leistung. Die NOx-Werte liegen zwar über dem Typisierungswert, aber unter dem Grenzwert der Euro-5-Abgasnorm. Die Testergebnisse bestätigen, dass die Software-Umrüstung ohne Bedenken durchgeführt werden kann.“

