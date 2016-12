Autonom fahren: Viele Schlaglöcher

Oberösterreich bereitet sich intensiv auf die ersten Tests vor, doch sind bis dorthin noch etliche rechtliche Hürden zu nehmen – Erste Versuche sind ab 2018 geplant.

In der Steiermark sind Testautos schon autonom auf der Autobahn unterwegs. In Oberösterreich folgen die ersten Versuche 2018. Bild: APA

Von der Technik her könnten wir schon fahren", sagt Wirtschaftslandesrat Michael Strugl. Doch da wären noch etliche rechtliche Schlaglöcher, die aufgefüllt werden müssen. Darum gab das Land Oberösterreich den Startschuss für das Projekt DigiTrans. Im Rahmen dieser Sondierungsphase sollen der Automobil-Cluster und die anderen Projektbetreiber sämtliche Vorbereitungen wie die Schaffung der rechtlichen Basis, das Sammeln einzelner Versuche, das Kontaktieren von Unternehmen, die diese Tests in Auftrag geben, sowie das Einreichen der fertigen Unterlagen beim Bund übernehmen. In Wien wird dann, im Spätsommer 2017, über die Förderungswürdigkeit der Vorschläge entschieden.

50 Unternehmen machen mit

30 Unternehmen aus der oberösterreichischen Autozulieferbranche haben schon schriftlich ihr Interesse an den Tests zum autonomen Fahren bekundet, berichtet Wolfgang Komatz, Chef des Automobil-Clusters. Offiziell wird eine Betreibergesellschaft die Tests durchführen, die Firmen können Versuche in Auftrag geben. Komatz rechnet mit 50 Unternehmen, die sich an DigiTrans beteiligen.

Auf die virtuellen Tests am Computer folgen erste Fahrversuche am Kai 21 im Ennshafen. Dort werden in einem abgesperrten Bereich Realszenarien nachgestellt. Sensoren werden im Asphalt installiert, Überkopfwegweiser aufgestellt und Kamerasysteme montiert. "Dort wird eine Fülle von Situationen nachgestellt, die dann in der Realität zur Anwendung kommen", sagt Komatz. All diese Versuche seien mit hohen Kosten verbunden. "Wie viel der Bund zuschießt, ist noch nicht fix, aber vermutlich wird’s eine 50-Prozent-Förderung", sagt der Automobil-Cluster-Chef. Sprich: Der Bund übernimmt die Hälfte der kalkulierten Test-Kosten.

In der dritten Projektphase folgen Tests auf ausgesuchten Routen rund um den Ennshafen und den Flughafen Hörsching. Am interessantesten sei wohl das Szenarium der firmeninternen Standort-zu-Standort-Fahrten, so Komatz.

Großes Potenzial

Laut diverser Studien habe autonomes Fahren ein großes Potenzial, sagt Franz Staberhofer vom Logistikum Steyr. Denn die Vorteile seien bemerkenswert: Die Verkehrssicherheit steige beträchtlich, wenn Maschinen das Lenkrad übernehmen. Zudem könnte mit fahrerlosen Transportern der prognostizierte Personalmangel beseitigt, Spritkosten könnten durch "Windschattenfahren" ("Platooning") gesenkt und Staus umfahren werden. Außerdem gelten für computergesteuerte Fahrsysteme keine (menschlichen) Ruhezeiten. (heb)

BMW testet autonome Flotte in München

BMW will 2017 eine kleine Flotte autonom fahrender Pkw in der Münchner Innenstadt testen. Im Jahresverlauf sollen rund 40 computergesteuerte Fahrzeuge an den Start gehen, sagte BMW-Manager Klaus Büttner. „Hinter jedem Steuer sitzt ein trainierter Testfahrer“, der bei Bedarf eingreifen und das Auto per Hand lenken könne. Zudem sei zur Sicherheit jeweils ein Folgefahrzeug dabei.

Andere Städte im In- und Ausland sollen folgen, sagte Büttner.

Gegenverkehr, Parkplatzsuchende, Radfahrer und Fußgänger – was für geübte Autofahrer im Stadtverkehr Alltag ist, macht Computern und Sensorik bei der Erfassung von Verkehrssituationen noch Probleme. Tausende Testkilometer und -situationen sollen hier Abhilfe schaffen. Versuche mit selbstfahrenden Autos fanden lange Zeit vor allem auf der Autobahn statt.

Das autonome Fahren gilt als eine der Schlüsseltechnologien für die Mobilität der Zukunft.

BMW will gemeinsam mit dem US-Chip-Riesen Intel und dem israelischen Kameratechnik-Spezialisten Mobileye 2021 selbstfahrende Autos auf die Straße bringen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema