Audi S5 Coupé: Wir schalten zum Sport

Das Audi S5 Coupé ist maßgeschneidert für Freunde der gehobenen Fahrdynamik.

354 PS treiben den 1690 Kilogramm schweren Ingolstädter in 4,7 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Bild: Audi

Coupéhafte Karosserieformen sind groß in Mode gekommen. Groß auch im wahrsten Sinn des Wortes, denn viele Autos, die sich im Coupé-Look präsentieren, entpuppen sich in Wirklichkeit als etwas tiefer gelegte Limousinen mit fünf Türen und dem Platzangebot eines Kombis. Nicht so das Audi A5 Coupé in seiner "Urform". Es verkörpert das klassische Coupé mit zwei großen Türen und einer Statur, die an eine Raubkatze vor dem Hechtsprung erinnert. Es ist unabhängig von seiner Motorisierung fit wie ein Turnschuh, die getestete S5-Variante war eher schon ein Renn- als ein Sportwagen.



Design: Das A5 Coupé hat optisch die Ideallinie zwischen Rasanz und Eleganz gefunden. Die Proportionen passen, der Auftritt wirkt im Basismodell eher dezent, die S-Version macht aber schon ganz klar deutlich, dass unter dieser Karosserie ein echter Muskelprotz steckt. Der Motor böllert durch zwei Doppelrohr-Auspuffe. 354 Pferdestärken lassen grüßen, aber davon später.

Innenraum: Den A5 betritt man durch zwei sehr große Türen, die auch recht weit aufschwingen. Das ermöglicht ein problemloses Einsteigen, sofern man einen Platz in der ersten Reihe gebucht hat. Den Passagieren auf den beiden Rücksitzen wird da eher schon eine Übung abverlangt, für die man ein Turnabzeichen, mindestens in Silber, verdienen würde. Sitzt man einmal drinnen, ist das Platzangebot allerdings auch im Fond recht passabel. Fahrer und Co-Pilot fehlt ohnehin nichts. Die Sitze sind hervorragend (im Testauto mit Massagefunktion), das Cockpit Audi-typisch sehr üppig, aber auch übersichtlich mit Knöpfen und Schaltern bestückt. Die vielen Funktionen und Spielarten des Displays sollte man sich in Ruhe im geparkten Modus erarbeiten.

Fahrwerk: Welche Fahrerlebniswelt darf es denn sein? Im A5 Coupé hat man beim Set-up die Qual der Wahl, man kann beim Trimm den braven Treibstoffsparer genauso aussuchen wie den Attacke-Modus. Gefühlsmäßig schaltet man natürlich gerne zum Sport. Hier wird der Audi auch dank Quattro-Allrad zur Haftschale, in der man fast vergessen könnte, dass die Physik Grenzen hat. Auf der Schneefahrbahn erlaubt die Elektronik einen kleinen Driftwinkel, ehe sie den Anker wirft. Übrigens: Mit diesem Kraftlackel lässt es sich sehr komfortabel über weite Distanzen cruisen – in diesem Betriebsmodus hält sich auch der Verbrauch deutlich unter dem 10-Liter-Äquator, der die braven von den bösen Tschecheranten trennt.

Motor: Das Triebwerk tönt so, wie es ist: kraftvoll. Der Sechszylinder leistet 354 PS, schiebt mit 500 Newtonmeter an und vollbringt einen harmonischen Paarlauf mit der Achtgang-Automatik. Die Doppelkupplung schaltet gedankenschnell. Das Hirneinschalten ist auch recht wichtig, da der dreistellige Tempobereich nur 4,7 Sekunden vom Stehplatz des A5 Coupé entfernt liegt.

Fazit: Das A5 Coupé garantiert Fahrfreude auf einem technisch sehr hohen Niveau. Der S5 wirkt allerdings in der Modellfamilie zwischen der stärksten "normalen" Version (286 PS im 3,0 TDI) und dem reinrassigen Spitzensportler RS 5 (450 PS) etwas verloren.

