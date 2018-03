Audi Q5 2.0 TDI: Aus dem Leben eines Musterschülers

Der neue Audi Q5 2.0 TDI zeigt im Winter-Test seine Klasse, Schwächen kennt er nicht.

Dynamisch, elegant und eine Spur sportlicher als der Vorgänger. Der neue Audi Q5 ist optisch ziemlich geglückt – unabhängig vom Hintergrund. Bild: Audi

Vor 38 Jahren präsentierte Audi auf dem Genfer Autosalon mit dem Quattro sein erstes Großserien-Auto mit permanentem Allradantrieb. Im Audi-Q5-2.0-TDI-ultra-quattro-Design geht die neue Ultra-Technologie einen Schritt weiter und trägt inzwischen zum geringeren Verbrauch bei. Der Hinterachsantrieb wird abgekoppelt, wenn er nicht gebraucht wird. Wenn doch, dann kümmert sich der Allrad um reichlich Grip. Ein Winter-Test, der mit einem Musterschüler-Zeugnis endet.

Design: Die erste Note 1 dank der erkennbaren Weiterentwicklung der Vorjahre. Das Design ist zeitlos: klare Linien, dynamisch und elegant. Nichts für Verspielte. Dabei aber eine Spur sportlicher als die Jahrgänge zuvor. Das tut dem Gesamtauftritt gut, wobei es trotzdem einen hohen Wiedererkennungswert gibt. Audi bleibt Audi. Zu empfehlen sind die 19-Zoll-Leichträder im Doppelspeichen-Design – das macht einen deutlichen optischen Unterschied aus.

Innenraum: Der Q5 ist draußen zu Hause, doch das gleiche gute Zeugnis gilt für den Innenraum: hochwertige Materialien, praktische Knöpfe und nobles Design – von den Sitzen bis zur Konsole. Kritisieren kann man selbst als oberstrenger Oberlehrer wenig: viel Platz, alles sparsam und edel verbaut, dazu ausreichend Raum für die Hinterbänkler. Angenehm für einen SUV: die niedrige, ebene Einstiegsrampe zu den Vordersitzen. Das abgehobene, nicht verbaute Display ist für Nicht-Audi-Fahrer auf den ersten Blick ungewohnt. Wegklappen oder hineinfahren geht nicht, dafür kann es zur Sonnenbrillenhalterung umfunktioniert werden.

Fahrwerk: Das ist sicher das Lieblingsfach unseres deutschen Musterschülers. Mit der adaptiven Luftfederung lässt der Q5 hier keine Fehler zu und keine Wünsche offen. Er liegt auch bei schwierigen Schneeverhältnissen sicher auf der Straße und lässt sich nicht aus der Spur bringen. Top! Hier spielt der Quattro-Allradantrieb all seine Stärken aus. Das gibt einen römischen Einser!

Motor: Der Diesel steht derzeit stark in der Kritik, doch beim neuen Audi Q5 kann man sich fragen, ob dies immer zu Recht geschieht. Wenn man den 190 PS starken 2.0 TDI das erste Mal in Betrieb nimmt, merkt man beinahe nicht, dass der Motor läuft. So leise und ohne Traktorgeräusche verrichtet er seine Arbeit. Ein stiller, braver Vorzugsschüler, der sich beim Verbrauch zurückhält und im Unterricht nicht auffällt. Der Testverbrauch im Winter und mit vielen Autobahnkilometern lag bei 7,0 Liter auf 100 Kilometer. Das Zeugnis für die Fahrleistungen fällt ähnlich aus: Audi hat gelernt, das Fahrwerk so abzustimmen, dass es auch bei einem SUV komfortabel und sportlich zugleich ist. Das 7-Gang-DSG schaltet schnell und weich, die Lenkung ist sehr präzise und exakt – bei einem Gewicht von fast zwei Tonnen eine verblüffende Leistung. Wenn man schon den Oberlehrer spielen will, sind mehr PS für eine bessere Beschleunigung zu empfehlen, und das Navigationssystem mit MMI Touch darf noch ein paar Nachhilfestunden absolvieren.

Fazit: Beim Preis, ab 52.000 Euro aufwärts, orientiert sich Audi an den finanziellen Möglichkeiten von Elite-Schulen, sonst zeigt der Audi Q5 keine Schwächen und macht einfach Spaß. Zeugnis: ausgezeichneter Erfolg!

Audi Q5 2.0 TDI Ultra Quattro

Preis: ab 52.638 Euro

OÖN-Testwagen 70.278 Euro

Motor: 4-Zylinder-Dieselmotor Common Rail

Hubraum 1968 ccm

Leistung 140 kW (190 PS) bei 3800–4200 U/min

max. Drehmoment 400 Nm bei 1750–3000 U/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 5,4/4,8/5,0

OÖN-Test 7,0

Tank/Kraftstoffart 65 l, Diesel

Umwelt: Euro-6

CO2-Ausstoß 132 g/km

Antrieb: Allradantrieb quattro, 7-Gang S tronic (Automatik)

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 7,9 sec

Spitze 218 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4663/2140/1659 mm

Radstand 2819 mm

Leergewicht 1845 kg

Zuladung 595 kg

Kofferraum 550–1550 Liter

Anhängelast gebr. 2400 kg

ungebremst 750 kg

Garantie: zwei Jahre

Plus: Design, Allradantrieb mit Klasse, sehr gutes Fahrverhalten, praktische Assistenzsysteme

Minus: Preis, Navi/MMI-Touch bleibt unter den Erwartungen.

