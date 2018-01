Wenn's knurrt, knarrt und faucht

Aufgepasst! Der Ford Mustang ist mit seinem V8-Motor ein röhrender Blickmagnet.

Der Mustang schwänzelt gerne, wenn er gefordert wird. Und in flotten Kurven quietscht das Wildpferd gerne – mit den Gummihufen. Bild:

Wenn etwas den Wow-Effekt unter Garantie auslöst, dann dieses Auto: Der neue Ford Mustang – breit, schreiend blitzblau und strotzend vor Kraft – zieht alle männlichen Blicke auf sich; sei es auf der Straße, an der Ampel oder an der Tankstelle. Wer hinter seinem Lenkrad sitzt, sei also vorgewarnt: Man ist mit ihm niemals unbeobachtet. Nasenbohren also strengstens verboten! Aber dazu kommt man sowieso nicht, weil man so beschäftigt damit ist, das wirklich außergewöhnliche Fahrerlebnis zu genießen, das sich mit den Eigenschaftswörtern kraftvoll, dynamisch und unverwechselbar wohl am besten beschreiben lässt. Kein Wunder, dass die Mustang-Fangemeinde rund um den Globus sehr groß ist. Auch in Österreich erfreut sich das "Geschoss" aus den USA großer Beliebtheit. Im ersten Halbjahr 2017 konnte Ford immerhin mehr Mustangs verkaufen als Porsche den 911er. Warum das Gefährt so begehrt ist, versteht man, wenn man erst einmal drinnen sitzt, startet und vorsichtig aufs Gaspedal steigt. Hui! Da knurrt, knarrt und faucht es, dass es das reinste Vergnügen ist. Das Wildpferd ist kaum zu zähmen.

Design: Sehr schnittig und sehr charakteristisch. Sein sportlich-markantes Design und die stilechten Details machen den Ford Mustang unverwechselbar, und zwar von der eindrucksvollen Front bis zu den charakteristischen Rückleuchten. Der Spagat zwischen Alt und Neu wurde wunderbar gemeistert.

Innenraum: Innen besticht der Mustang mit sehr vielen modernen Elementen, wie etwa einem Navi mit guter Menüführung. Die elektrisch verstellbaren Sportsitze sind klimatisiert. Schwitzen und Frieren waren gestern! Fahrer und Beifahrer haben genügend Platz. Im Fond geht es freilich ein bisschen enger zu, und die Größe des Kofferraums ist ebenso überschaubar. Aber deswegen legt man sich ja auch keinen Mustang zu. Die Sound-Anlage ist recht passabel, man lauscht aber ohnedies viel lieber dem V8.

Fahrwerk: Beim Fahrwerk hat Ford auch Hand angelegt, und es wurde um einiges verbessert. Alles wirkt viel präziser, leichtfüßiger und auf welligen Straßen spurtreuer. Trotzdem kann das Pony-Car sein Gewicht nicht leugnen, und in engen Kurven wankt die Karosserie. Und zwar stark. Wenn man den Mustang am Limit bewegt, wünscht man sich von der Lenkung mehr Rückmeldung.

Motor: Die komplett neu entwickelte nächste Ford-Mustang-Generation zeichnet sich durch überzeugend kraftvolle Motorisierungen aus. Per Knopfdruck erweckt man den V8 zum Leben. Ruheliebende Nachbarn zeigen sich leicht genervt, die meisten aber sind sehr interessiert am Mustang mit seinem 5,0-Liter-Motor und 422 Pferdchen. In unter fünf Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h, und man wird regelrecht in den Sitz gepresst. Aber aufgepasst! Übertreiben darf man es nicht. Auf feuchter Fahrbahn schwänzelt der Mustang recht gerne. Blitzartiges Gegenlenken ist erforderlich.

Stark, quirlig und recht durstig: Der 5,0-Liter-V8 forderte im OÖN-Test 14,2 Liter.

Fazit: Das US-Pony-Car mit Kultstatus ist ein wahrer Traum auf vier Rädern. Der brachiale Sound und der starke V8 des Mustang erzeugen jede Menge Fahrspaß inklusive neidischer Blicke. Und der Tankwart meines Vertrauens hatte auch seine Freude mit mir und vor allem mit meinem Mustang.

Ford Mustang V8 422 PS AUT (Fastback)

Preis: ab 59.900 Euro

OÖN-Testwagen 66.728 Euro

Motor: 8-Zylinder-Saugmotor

Hubraum 4951 ccm

Leistung: 310 kW (422 PS) bei 6500 U/min

max. Drehmoment 524 Nm bei 4250 U/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 18,6/8,2/12,0

OÖN-Test 14,6 l

Tank/Kraftstoffart 61 l / Super

Umwelt: Euro-6

CO2-Ausstoß 281 g/km

Antrieb: Heckantrieb

Getriebe 6-Gang-Automatikgetriebe

Fahrwerte:

0 auf 100 km/h 4,8 sec

Spitze 250 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4784/2080/1381 mm

Radstand 2720 mm

Leergewicht 1732 kg

Kofferraum 408 Liter

Garantie: 2 Jahre

Plus: Sehr gute Verarbeitung, vergleichsweise niedriger Kaufpreis, starker V8-Motor, perfekter Sound

Minus: vergleichsweise hohes Gewicht, wenig Assistenzsysteme, unzeitgemäß hoher Verbrauch, zu kleiner Tank

