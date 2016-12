Mercedes S-Klasse-Cabrio: Hol den Dirigentenstab heraus!

Dach auf und den V8 eine Symphonie komponieren lassen!

Matt-Grau: Die Farbe steht dem S-Klasse-Cabrio ungemein gut. In 20 Sekunden lässt sich das Textilverdeck öffnen bzw. schließen – bis 50 km/h. Bild: Mercedes

Der Blick in den Rückspiegel lässt den Urahnen alt aussehen. Richtig alt. 4,5-Liter-V8-Benziner mit 225 PS und 4-Gang-Automatik. In Tagen wie jenen zugegebenermaßen ein echter Hammer, heute macht man mit derlei Daten in keinem Quartett der Welt mehr einen Stich. Fairerweise gebührt sich der Zusatz, dass der direkte Vorgänger 1971 die Fachwelt in Begeisterung versetzte – also vor 45 Jahren.

Heute liefert der 4,7-Liter-V8 455 PS und die Automatik sortiert 9 Gänge. Da liegen Generationen dazwischen, logisch. Und bei Mercedes? Keine! Der Generationenwechsel dauerte besagte 45 Jahre, bis Stuttgart wieder ein Luxus-Cabrio in die Prospekte schickte.

Design: Zugegeben: Mattgrau fehlt die Strahlkraft einer knallgelben Sonnenblume, doch steht dem Cabriolet die Farbe ungemein gut. Wobei sich der Lack farblich oft kaum von der Haarpracht des S-Klasse-Piloten unterscheidet. 198.000 Euro – so viel kostete der OÖN-Mercedes – müssen erst verdient werden. Das kann dauern. Oder man nimmt die Abkürzung über die Lotto-Gesellschaft. Dann sieht das Gesicht weniger lebenserfahren aus und die Haare leuchten in der Mittagssonne noch satt-brünett. Auch gut. Aber so oder so: Die offene S-Klasse parkt in der Kategorie von Autos, an denen sich Betrachter nicht sattsehen können.

Innenraum: Zum Zungeschnalzen! Die Materialien fühlen sich edel an, die Verarbeitung ist gewohnt herausragend und der Bedienkomfort außergewöhnlich. Sechs riesige Lüftungsöffnungen signalisieren: Hier friert niemand! Zumal das Nackengebläse, die Sitzheizung und die Frontscheibe samt ausfahrbarem Windabweiser, der den Fahrtwind nahezu unhörbar an den Köpfen vorbeileitet, mithelfen, ein unvergleichliches Wohlfühlklima zu erzeugen. Bis Tempo 100 hält dieser phänomenale Zustand an, dann wird der Luftzug hör- und spürbar. Wer bolzen möchte, sollte das mehrlagige Verdeck schließen (funktioniert bis 50 km/h). In den Farben Schwarz, Dunkelblau, Beige und Dunkelrot bestellbar, verblüfft das Textildach mit einer extremen Akustik-Dämmung. Gespräche in Zimmerlautstärke bei Geschwindigkeiten jenseits der 130 km/h – absolut kein Problem!

Fahrwerk: Die Pneus quietschten, der heiße V8 knackste: Die Kurvenräuber-Strecke verlangte Spurtreue und der S500 lieferte prompt. Alle Achtung!

Motor: Dirigentenstab heraus, Startknopf drücken, Gas geben! Die Symphonie in klassischer V8-Dur erzeugt Gänsehaut allererster Güte. Und dann wäre da die Beschleunigung. Tiefe Verneigung!

Fazit: Das S-Klasse-Cabrio zelebriert die Unvernunft – und auch wieder nicht. Der Technik gebührt das Prädikat Weltklasse, doch wegzaubern können die Mercedes-Mannen die Emissionen freilich nicht. S500-Fahren ist Freiluft-Vergnügen der obersten Luxusklasse. Nicht mehr und schon gar nicht weniger.

Mercedes S-Klasse Cabrio V8

Preis: ab 165.850 Euro

OÖN-Testwagen: 198.941 Euro

Motor: V8-Benziner

2 Turbos, Hochdruckeinspritzung

Hubraum: 4663 ccm

Leistung: 335 kW (455 PS) bei 5250–5500 U/min

max. Drehmoment: 700 Nm bei 1800–3500 U/min.

Verbrauch (MVEG)

Stadt/Land/Mix: 11,8/6,8/8,5

OÖN-Test: 12,1

Tank/Kraftstoffart: 80 l / Super

Umwelt: Euro-6

CO2-Ausstoß: 199 g/km

Antrieb: Heck

Getriebe: 9G-Tronic (Automatik).

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h 4,6 sec

Spitze 250 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H: 5027/1899/1417 mm

Radstand: 2945 mm

Leergewicht: 2115 kg

Zuladung: 475 kg

Kofferraum: 350/250 Liter

Garantie: 4 Jahre Wertpaket

Plus: Geringe Lärmbelastung bei offenem als auch geschlossenem Verdeck. Der V8 wie auch die Einrichtung ist zum Zungeschnalzen.

Minus: Der Preis ist hoch.

Öko-Faktor: 0 von 5 Sternen

