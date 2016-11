Mazda6 SPC: Es kann nie zu viele Kurven geben

Der Mazda6 wurde deutlich aufgewertet – etwa mit einer neuen Fahrdynamik-Regelung.

Eine attraktive Erscheinung: Der Mazda6 wurde insbesondere unter dem sehr ansehnlichen Blechkleid überarbeitet. Bild: Mazda

Mazda hat die 6er-Baureihe ein bisserl aufgefrischt. Überarbeitet wurde insbesondere die Technik – sie ermöglicht ein noch agileres und harmonischeres Handling. Das Zauberwort heißt "G-Vectoring-Control": Gemeint ist damit eine Fahrdynamik-Regelung, die beim Lenken minimal ins Motordrehmoment eingreift. Und diese Operation ist gelungen – wie im Übrigen auch das gesamte Auto.

Design: Die fesche, auffällige Optik wurde im Zuge der Überarbeitung nicht angetastet – Eingeweihte erkennen das 2017er-Modell an den vergrößerten LED-Leuchten an den Außenspiegeln. Es gab aber auch keinen Grund, am Design etwas zu ändern – schließlich gefällt es nach wie vor. Und seit 2013 wurde der Mazda6 mehr als eine halbe Million Mal verkauft.

Innenraum: Ähnlich ist es im Innenraum, auch hier gab es wenig Optimierungsbedarf: Neu sind die besser ablesbaren Instrumente und das nun farbige Head-up-Display. Erfreulich und hilfreich ist, dass ab sofort auch die Infos der Verkehrszeichenerkennung im Head-up-Display aufscheinen.

Fahrwerk: Das Fahrverhalten hat sich durch die – bei allen Mazda6-Modellen – serienmäßige Fahrdynamik-Regelung "G-Vectoring-Control" (GVC) weiter verbessert. Kurz zur Theorie: Lenkt der Fahrer in eine Kurve ein, reduziert die Elektronik die Einspritzmenge und damit das Motordrehmoment minimal und für einen kurzen Augenblick. Die Folge ist, dass sich das Gewicht auf die Vorderachse verlagert – die Hinterachse wird entlastet. Somit gibt es bessere Traktion an den Vorderrädern. Beim Rausbeschleunigen aus der Kurve passiert genau das Gegenteil: GVC erhöht ganz kurz das Drehmoment durch eine höhere Einspritzmenge, die Last verlagert sich auf die Hinterachse – und die Fahrstabilität nimmt zu.

Am Volant ist davon kaum etwas zu spüren – und das ist gut so. Das Auto fährt sich ungemein handlich und agil. Das Kurvenschlürfen macht ungemein Spaß, und es gibt kaum Wankbewegungen. Alle Mitfahrer, die mit Handy oder Tablet beschäftigt sind, wird das freuen. Es fällt auch auf, dass die Übergänge zwischen Beschleunigen, Bremsen und Lenken sehr harmonisch sind – und GVC Ruhe ins Fahren bringt. Danke dafür!

Und noch ein Vorteil: GVC ist eine Software-Lösung – und macht das Auto damit nicht schwerer.

Motor: Der 175-PS-Diesel hat mit dem Kombi leichtes Spiel. Er wirkt nie angestrengt und sehr souverän. Perfekt ist zudem das Zusammenspiel mit der feinen Automatik. Perfekt ergänzt wird dieses harmonische Duo vom Allradantrieb, der seine Stärken speziell in der kalten Jahreszeit ausspielt.

Fazit: Der Mazda6 Kombi mit 175 PS und Allrad ist ein feines "All-inclusive-Menü": Er begeistert mit viel Platz, Komfort, sehr guter Ausstattung, viel Ruhe und harmonischem Fahrverhalten. Das hat natürlich seinen Preis...

Mazda6 SPC CD175 AWD AT Revolution Top

Preis: ab 44.090 Euro

OÖN-Testwagen: 44.860 Euro

Motor: Vierzylinder-Diesel Common-Rail

Hubraum: 2191 ccm

Leistung: 129 kW (175 PS) bei 4500 U/min

max. Drehmoment: 420 Nm bei 2000 U/min

Verbrauch (MVEG)

Stadt/Land/Mix: 6,4/4,9/5,4

OÖN-Test: 6,8

Tank/Kraftstoffart: 52 l/Diesel

Umwelt: Euro-6

CO2-Ausstoß: 143 g/km

Antrieb: Allrad

Getriebe: 6-Gang-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 9,1 sec

Spitze: 209 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H: 4800/1840/1475 mm

Radstand: 2750 mm

Leergewicht: 1490 kg

Zuladung: 660 kg

Kofferraum: 522 bis 1648 Liter

Anhängelast gebr.: 1600 kg

Garantie: 3 Jahre/100.000 km

Plus: agil und handlich, üppige Ausstattung, harmonisches Fahrverhalten, hohe Zuladung

Minus: kleiner Tank, nicht billig

Öko-Faktor: 2 von 5 Sternen

