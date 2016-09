Mazda3 SP CD105 Revolution: Weniger ist mehr. Ganz bestimmt.

Mazda bietet den 3er mit einem 105-PS-Diesel an – Ein Downsizing, das sich auszahlt.

4,46 Meter lang und 1270 Kilogramm schwer: Der kleine 4-Zylinder-Diesel liefert ausreichend Schub für den Mazda3. Der OÖN-Verbrauch von 5,5 Liter passt auch. Bild: Mazda

Manchmal muss ein entscheidender Schritt nicht gleichbedeutend mit großen Veränderungen sein. Weniger ist eben oft doch mehr, wie beispielsweise Mazda mit dem aktuellen 3er zeigt. Äußerlich gleich geblieben, fand unter der Motorhaube eine kleine Revolution statt. Und zwar ein Downsizing nach Art des Hauses Mazda: Der 150-PS-Diesel erhielt einen kleinen Bruder, den 105-PS-Vierzylinder. Eine wirklich gute Entscheidung, wie der OÖN-Test ergab.

Design: Die Japaner ließen ihre Zeichenstifte in der Verpackung. Warum auch etwas ändern, der 3er ist mit seinem Kodo-Design ein echter Erfolgstyp. Ein wenig sportlich, ein wenig traditionell – die Mischung macht’s.

Innenraum: Wie macht Mazda das nur? Äußerlich hat der Japaner kompakte Maße, innen bietet der 3er trotzdem reichlich Raum. Selbst Sitzriesen können nicht klagen. In unserem Fahrtenbuch haben wir noch "Ehrlicher Kumpel" vermerkt: Innen wirkt nichts gekünstelt, übertrieben oder überladen. Knöpfe und Hebel sind dort, wo der Lenker die Funktionen erwartet. Und: "Lenkrad/Schalter sind aus einem Guss", haben wir diesbezüglich noch notiert. Ebenso wie ein dickes Plus vor dem "Dreh-Drück-Regler". Im Zusammenspiel mit dem 7-Zoll-Touchscreen lassen sich Telefon, Navi (TomTom) etc. intuitiv bedienen. Kurzum: Der Mazda3 ist keine Protz-kiste, sondern ein verlässlicher Partner ohne billigen Schnickschnack. Das haben die Japaner richtig gut gemacht!

Fahrwerk: Das Fahrwerk hält, was die Optik verspricht: Der Mazda3 ist sportlich-straff gefedert, ohne dass der Komfort abhanden gekommen wäre. Gestauchte Bandscheiben? Nein, davor muss sich niemand fürchten. Auch nach längeren Ritten über desolate Autobahnen verkrampfen weder Lenker noch Passagiere. Und dies liegt nicht nur an den bequemen Sitzen, sondern auch am bestens abgestimmten Fahrwerk.

Motor: 150 PS produziert der große Diesel, 105 PS der kleine Bruder. Wobei die kleinere Variante völlig ausreicht. 270 Newtonmeter liefert der 1,6-Liter-Skyactive-Diesel schon bei 1600 Umdrehungen. Fans niedrigtouriger Fahrweise können folglich getrost im Drehzahlkeller unterwegs sein, der kleine Selbstzünder hat immer reichlich Reserven. 3,8 Liter stehen als Mix-Verbrauch im Prospekt, im ausgiebigen OÖN-Test verheizten wir 5,5 Liter. Das passt.

Fazit: Weniger ist oft mehr. Diese alte Weisheit gilt auch für den 1270 Kilogramm schweren 3er mit dem 105-PS-Diesel (Der CD150 kostet 1400 Euro mehr). Der kleine Antreiber reicht völlig aus – auch auf Autobahnen. Entsprechend ausgestattet, kostete der OÖN-Wagen 27.810 Euro – ein fairer Preis.

Mazda3 SP CD105 Revolution

Preis: ab 23.390 Euro

OÖN-Testwagen 27.810 Euro

Motor: 4-Zylinder-Diesel mit Skyactive-Technologie

Hubraum: 1499 ccm

Leistung: 77 kW (105 PS) bei 4000 U/min

max. Drehmoment: 270 Nm bei 1600 U/min

Verbrauch (MVEG)

Stadt/Land/Mix: 4,3/3,5/3,8

OÖN-Test: 5,5

Tank/Kraftstoffart: 51 / Diesel

Umwelt: Euro-6

CO2-Ausstoß: 99 g/km

Antrieb: Front

Getriebe: 6-Gang (manuell).

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 11 sec

Spitze: 185 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H: 4460/1795/1465 mm

Radstand: 2700 mm

Leergewicht: 1270 kg

Zuladung: 600 kg

Kofferraum: 364 Liter

Anhängelast gebr.: 1300 kg

ungebremst: 600 kg

Garantie: 3 Jahre

Plus: Starker Motor, angenehmer Innenraum

Minus: Kleiner Kofferraum

Öko-Faktor: 3 von 5 Sternen

Mehr zum Thema