Jaguar F-Pace: Der Geländesportwagenkombi

Jaguar packt in den F-Pace alles, was klass, fesch und vor allem auch praktisch ist.

Dicker Spoiler für die sportliche Optik Bild: Jaguar

Das ist, wenn man in die Auftragsbücher der Händler schaut, bereits eine ausgemachte Sache: Der F-Pace von Jaguar wird sich als Bestseller auf dem inzwischen sehr hart umkämpften Geschäftsfeld der feschen Limousinen mit erhöhter Bodenfreiheit – auch SUV genannt – einen guten Namen machen. Schon bei seiner Marktpremiere wurde die breitbeinige Raub-Katze mit einem frenetischen Applaus begrüßt. Nach unseren Testtagen klatschen wir auch, wenn auch nicht ganz so ekstatisch. Jaguar spielt in der Premiere League – da muss man halt auch streng sein dürfen ...

Design: Wer glaubt, Jaguar hätte bei der Genesis dieses SUV einen naheliegenden Seitenblick zu Land Rover (Evoque) gemacht, kann sich ruhig die Augen reiben. Nein, der F-Pace ist kein Klon oder eine Kopie geworden, er steht da wie ein Original und gefällt auf Anhieb. Wer mit diesem Auto aufkreuzt, zieht viel Aufmerksamkeit auf sich, wobei es ausschließlich anerkennende Blicke sind, mit denen man (beziehungsweise das Auto) betrachtet wird. Obwohl im SUV-Revier ein dichtes Gedränge herrscht (neben Evoque sind unter anderem der Porsche Macan oder der BMW X4 in den Schönheitswettbewerb involviert), hat es Jaguar geschafft, den F-Pace als unverwechselbare Stilikone im Schaufenster zu platzieren. Bravo!

Innenraum: Bei den inneren Werten rutscht der F-Pace etwas ins Mittelmaß zurück. Für Premium-Ansprüche ist fast zu viel Plastik im Spiel, auch bei der Verarbeitung ist etwas Luft nach oben. Die Bedien-Elemente sind eher gewöhnungsbedürftig als selbsterklärend. Ganz stark ist der F-Pace dafür beim Platzangebot. Beim Kofferraum zählt er zu den Klassenbesten, auch der Sitzkomfort ist sehr gut. Das (aufpreispflichtige) Panoramadach im Testauto verstärkte das Wohlfühl-Ambiente zusätzlich.

Fahrwerk: Die Jaguar-Katze steht wie Schmiedchen Schleicher auf elastischen Beinen. Sowohl beim Cruisen als auch beim sportlich ambitionierten Kurven und Carven ist der F-Pace gut aufgestellt. Etwas nervig ist nur die hypernervöse Kollisionswarnung, die recht oft aufgrund möglicher Zusammenstöße Alarm schlägt.

Motor: Im Testauto war das Triebwerk des Einsteigermodells eingebaut. Der Zwei-Liter-Diesel leistet 180 PS. So doof es klingen mag: Für ein Auto diesen Zuschnitts ist das fast etwas zu wenig. Das Acht-Gang-Automatik-Getriebe wirkt etwas träge, ein richtiger Boost entsteht beim Beschleunigen nicht wirklich. Wenn schon Jaguar, dann raus mit den Krallen! Der V6-Motor hilft bei dieser Thematik sehr gerne weiter (300 bzw. 340 PS).

Fazit: Wie eingangs erwähnt – der F-Pace wird als "Geländesportwagenkombi" mit Allround-Qualitäten ein Bestseller im Jaguar-Portfolio werden. Und das zu Recht.

Jaguar F-Pace 2.0d AWD

Preis: ab 51.150 Euro

OÖN-Testwagen: 81.885 Euro

Motor: Vierzylinder-Diesel, Commonrail-Turbo

Hubraum: 1999 ccm

Leistung: 132 kW (180 PS) bei 4000 U/min

max. Drehmoment: 430 Nm bei 1750–2500 U/min.

Verbrauch (MVEG)

Stadt/Land/Mix: 6,2/4,7/5,3

OÖN-Test: 7,2

Tank/Kraftstoffart: 60 l/Diesel

Umwelt: Euro-6

CO2-Ausstoß: 139 g/km

Antrieb: Allrad

Getriebe: 8-Gang-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 8,7 sec

Spitze: 208 km/h.

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H: 4731/2175/2070mm

Radstand: 2874 mm

Leergewicht: 1775 kg

Zuladung: 685 kg

Kofferraum: 650 - 1740 Liter

Anhängelast gebr.: 2000 kg

Garantie: 3 Jahre (ohne Kilometer-Begrenzung)

Plus: Tolles Design, Vielseitigkeit

Minus: Etwas träge Automatik

Öko-Faktor: 2 von 5 Sternen

