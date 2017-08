Das Ende eines Maus-Daseins

Der neue Nissan Micra erfuhr zur fünften Modellgeneration einen Wachstumsschub.

Kaum wiederzuerkennen: Der neue Nissan Micra ist nun länger, breiter, dynamischer und besser ausgestattet. Bild: Nissan

Im Dezember 1982 wurde der Nissan Micra erstmals vorgestellt. Rund 35 Jahre später ist der Kleinwagen mit 65.000 abgesetzten Exemplaren allein in Österreich eine Säule für die Verkaufserfolge von Nissan. Aber die Japaner wollen mehr und haben die fünfte Generation des Micra verändert – zum Positiven, wie uns der Kleinwagen im Test zeigte.

Design: Noch recht gut sind die Erinnerungen an den ersten Micra im neuen Jahrtausend, der auf den heimischen Straßen oft zu sehen war. Micra Mouse hat das in Österreich erfundene Sondermodell damals geheißen. Etwa 15 Jahre später erkennt man dasselbe Modell kaum wieder. "Wir haben den Kleinwagen völlig neu erfunden", sagt Nissan über den neuen Micra. Optisch ist der Micra noch europäischer geworden: dynamische Linienführung, große (LED-) Scheinwerfer, ein eher dezenter Kühlergrill. Die markantesten Änderungen sind aber freilich der Längen- und Breitenzuwachs (17,4 bzw. 7,7 Zentimeter). Knapp vier Meter misst er nun – nur ein Hauch fehlt auf die Kompaktklasse.

Innenraum: Mit den gesteigerten Maßen erhöht sich auch der Komfort im Cockpit – für Fahrer und Mitfahrer. Das Innenleben erinnert sehr stark an die größeren Nissan-Modelle mit Premium-Anspruch. Denn mit 8-Zoll-Touch-screen, Multifunktionslenkrad, 360-Grad-Kamera, aktivem Spurhalte-Assistenten, optionalem Bose-Sound-System (mit Musik aus den Kopfstützen) etc. rechnet man normalerweise in einem Kleinwagen nicht. Einziges "Manko": Die Parksensoren vorne fehlen. Wer diese gewohnt ist und einparkt, könnte durch die nicht ganz einwandfrei einsehbare Motorhaube Probleme bekommen. Und in der Stadt ist’s halt schnell einmal irgendwo eng. Alles andere als eng ist es hingegen für die Passagiere im Fond – denn für Personen bis etwa 1,80 Meter bietet die Rückbank ausreichend Beinfreiheit und hohen Sitzkomfort. Der Kofferraum kann sich mit einem Ladevolumen von 300 Litern durchaus sehen lassen.

Fahrwerk: Ein weiterer Vorteil der gestiegenen Länge – und hierbei vor allem wegen des Radstands: die Fahrdynamik. Der Micra wirkt insgesamt stabiler als früher. Der Kleinwagen bleibt relativ straff abgestimmt und wendig in den Kurven. Die Bremsen verzögern gleichmäßig und gut, obwohl hinten noch Trommelbremsen verbaut sind.

Motor: Nicht ganz neu ist der 90-PS-Benzinmotor, den Nissan in den Micra einpflanzt. Das Triebwerk kommt von Kooperationspartner Renault. Mit 90 PS und 140 Newtonmetern beschleunigt der Kleinwagen zwar auf bis zu 175 km/h, in niederen Drehzahlbereichen fehlt aber oftmals die Power. Dafür begnügte sich der Dreizylinder im OÖN-Test mit gerade einmal 6,2 Litern pro 100 Kilometer.

Fazit: Der Nissan Micra verlässt die ausgetretenen Pfade eines Kleinstwagens ab sofort und nähert sich in quasi allen Belangen der Kompaktklasse. Qualitativ ist den Japanern ein Riesenschritt gelungen – mit Potenzial zum Verkaufsschlager. Und sollte wieder ein Sondermodell kommen, müssen sich die Verantwortlichen einen neuen Namen ausdenken. Denn dem Vergleich mit der Maus ist der neue Micra entwachsen.

Nissan Micra

Preis: ab 12.605 Euro

OÖN-Testwagen 19.589 Euro

Motor: Dreizylinder-Benziner mit Turboaufladung

Hubraum 898 ccm

Leistung 66 kW (90 PS) bei 5500 U/min

max. Drehmoment 140 Nm bei 2250 U/min

Verbrauch (MVEG)

Stadt/Land/Mix 5,6/3,7/4,4

OÖN-Test 6,2

Tank/Kraftstoffart 41 l / Super

Umwelt: Euro-6b

CO2-Ausstoß 99 g/km

Antrieb: Front

Getriebe 5-Gang (manuell)

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 12,1 sec

Spitze 175 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 3999/1734/1455 mm

Radstand 2525 mm

Leergewicht 1074 kg

Zuladung 456 kg

Kofferraum 300-1100 Liter

Anhängelast gebr. 1200 kg

ungebremst 525 kg

Garantie: drei Jahre

Plus: übersichtliches Cockpit, überraschend großes Raumangebot, gelungenes Design

Minus: Der Motor könnte gerne etwas kräftiger sein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema