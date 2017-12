BMW X3 M40i: BMW gibt dem X3 erstmals die Sporen

Der neue X3 M40i wird mit einem Sechszylinder ausgestattet – aus München oder Steyr.

Bis zu 360 PS bzw. 500 Newtonmeter Drehmoment liefern die Motoren, die in Steyr und München für den X3 gebaut werden. Bild: BMW

Die Chancen stehen 50:50. Wählt ein BMW-Kunde die stärkste Benzinvariante beim X3, dann rollt der Motorblock entweder in München oder Steyr vom Band. Im Fall des OÖN-Testwagens in München. Der Zylinderkopf stammt hingegen bei allen Sechszylindern aus dem oberösterreichischen Werk mit etwa 4500 Mitarbeitern. Bemerkenswert ist, dass der X3 nun erstmals eines der M-Triebwerke verpflanzt bekommt.

Design: Den ersten (optischen) Berührungspunkt liefert die in den USA (Spartanburg) gefertigte Karosserie des X3. Hierbei änderten die Designer nur wenig im Vergleich zum Vorgänger-Modell. Warum auch – der X3 gilt als Begründer und Bestseller im Mittelklasse-SUV-Segment, mehr als 1,5 Millionen Modelle liefen weltweit bis heute vom Band.

Innenraum: Etwas mehr neue Innovation bietet der Innenraum. Der hochgestellte 3er übernimmt in dritter Generation die Technik aus der aktuellen 5er- und 7er-Serie. Soll heißen: Malt der Fahrer mit dem Finger über der Mittelkonsole Kreise in die Luft, verändert der Bordcomputer die Lautstärke. Einmal in der Luft nach rechts gewischt, und das nächste Lied wird abgespielt. Die Gestensteuerung ist beeindruckend und futuristisch. Abseits dieser vor allem für die Mitfahrer begeisternden Neuerung verbaut BMW überarbeitete, bewährte Systeme. Wie beispielsweise das Bedienrad neben dem Ganghebel, auf dem zur Eingabe Buchstaben gemalt werden können. WLAN hat der Bayer auch an Bord. Sogar Meldungen aus der Austria Presseagentur kann sich der Fahrer während der Fahrt vorlesen lassen. All diese Dinge lenken den Fahrer immer weniger vom Geschehen auf der Fahrbahn ab und sind aus sicherheitstechnischer Sicht zu begrüßen.

Durch einen längeren Radstand wuchs auch die Beinfreiheit im Fond an. Mit drei großgewachsenen Männern machten wir uns auf die Reise nach Bozen. Schwere Füße nach der Ankunft waren kein Thema. Und auch der 550 Liter große Kofferraum, der sich mit Fußkick unter der Stoßstange kontaktlos öffnen lässt, ist groß genug, um wichtige und unwichtige Arbeitsutensilien mitzuschleppen. Bei einem Zuladungsgewicht von 650 Kilogramm darf ruhig einmal etwas mehr Gepäck mitfahren.

Fahrwerk: Der SUV ist selbst im Komfort-Modus straffer abgestimmt als so mancher Konkurrent im Sportmodus. Trotzdem leidet die Langstreckentauglichkeit nicht darunter. Angenehm unaufgeregt lässt sich der BMW auf der Autobahn bewegen – selbst auf der holprigen Piste im Südtiroler Eisacktal. Und Kurven? Gefühlsmäßig wurde der M40i für Bergpässe gebaut. Denn der Fünftürer fährt sich im M-Modus wie ein Sportwagen und pickt trotz einer Bodenfreiheit von 20,4 Zentimetern förmlich auf dem Asphalt.

Motor: Das Herz aus München oder Steyr liefert bis zu 360 PS und beeindruckende 500 Newtonmeter über ein sehr breites Drehzahlband (1520–4800 U/min). Das farbige Head-up-Display projiziert die Geschwindigkeit in roter Farbe auf die Windschutzscheibe, wenn das Tempo über dem erlaubten Limit liegt. Das passiert im Fall des M40i leider viel zu oft und geht viel zu schnell. 4,8 Sekunden dauert der Sprint des 1,8-Tonners dank einer butterweich schaltenden Acht-Stufen-Automatik auf Tempo 100. Lärmtechnisch sind die Passagiere dank des Akustikglases isoliert. Und diese Ruhe kann trügerisch sein. 130 fühlen sich in etwa an wie 80, 160 km/h sind das neue 100 für X3-Fahrer. Radarblitzer benötigen Duracell-Batterien...

Können Sie sich noch an die TV-Werbung von BMW erinnern, in der anhand einer Holzpuppe ein intelligentes Allrad-System erklärt wurde? Nun, xDrive und der X3 wurden 2003 miteinander eingeführt und sind seither ein bewährtes Team. Deshalb verfügt auch die sportlichste Variante des Mittelklasse-SUV über ausgeprägte Geländeeigenschaften. Beispielsweise übernimmt ein Tempomat steile Bergabfahrten – vorwärts und rückwärts. BMW gab dem neuen X3 also Technik echter Geländewagen mit auf den Weg.

Fazit: Der X3 wurde sanft aufgefrischt und mit moderner Technik aufgerüstet. Als Verkaufsschlager wird die M-Variante trotz begeisterndem Motor und modernster Technik wohl aufgrund der Preisgestaltung aber nicht dienen können. Der Preis des OÖN-Testwagens lag bei 100.422 Euro. Und das ist selbst für einen BMW sehr viel.

BMW X3 M40i

Preis: ab 75.950 Euro

OÖN-Testwagen 100.422 Euro

Motor: Sechszylinder-Ottomotor mit TwinTurbo-Aufladung

Hubraum 2998 ccm

Leistung 265 kW (360 PS) bei 5500-6500 U/min

max. Drehmoment 500 Nm bei 1520-4800 U/min

Verbrauch (MVEG)

Stadt/Land/Mix 10,8/6,7/8,2

OÖN-Test 11,1

Tank/Kraftstoffart 65 l/Super

Umwelt: Euro-6

CO2-Ausstoß 188 g/km

Antrieb: xDrive-Allrad

Getriebe 8-Stufen-Automatik

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 4,8 sec

Spitze 250 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4716/1897/1676 mm

Radstand 2864 mm

Leergewicht 1810 kg

Zuladung 645 kg

Kofferraum 550-1600 Liter

Anhängelast gebr. 2000 kg

ungebremst 750 kg

Garantie: zwei Jahre

Plus: hochwertige Verarbeitung, kraftvoller Motor, perfekte Abstimmung, moderne Technik.

Minus: Durch den Preis nur wenigen Kunden vorbehalten.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema