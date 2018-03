Die private "Saite" von Paul Slaviczek

LINZ. Der Folkshilfe-Gitarrist wohnt in einer beschaulichen Mietwohnung im grünen Urfahr.

Musiker Paul Slaviczek und Hündin Mila machen es sich auf der gemütlichen Couch im lichtdurchfluteten Wohnzimmer bequem. Bild: Weihbold

Bevor wir Paul Slaviczeks privates Reich betreten dürfen, fängt uns der Musiker an der Haustüre ab und erklärt, dass seine Hündin Mila etwas Schwierigkeiten mit Besuchern hat. "Sie tut eigentlich nichts, nur bellt sie fürchterlich, wenn sie jemanden nicht kennt", entschuldigt sich der Hausherr.

Wir lassen uns nicht abschrecken und wollen trotzdem rein.

Im kleinen zweckmäßig eingerichteten Eingangsbereich legen wir ab, und Paul öffnet vorsichtig die Glastüre, die direkt in den Wohn- und Essbereich der rund 70 Quadratmeter großen Wohnung führt.

Wie versprochen, gibt es aufgeregtes Hundegebell – aber nur kurz. Die süße schwarze Hundedame schnuppert neugierig, um uns anschließend links liegen zu lassen.

Gemütlich ist es hier, in dem großen lichtdurchfluteten Raum. Und es gibt viel zu sehen: Eine lauschige Sitzecke mit großem ausziehbaren Esstisch, geschmückt mit farblich passendem Tulpenstrauß. "Dieser klar definierte Essbereich ist für mich eine Entwicklung in Richtung Erwachsenwerden", sagt der gebürtige Linzer: "Ich habe vorher in einer kleineren Wohnung, im selben Haus, nur einen Stock höher gewohnt. Da wäre das unvorstellbar gewesen. Auch, dass Weingläser in einer Vitrine aufbewahrt werden, ist ein Zeichen dafür", sagt Paul und deutet auf die schlichte Glasvitrine.

Persönliches Meisterwerk

Absoluter Eyecatcher im Wohnzimmer ist aber ein auffällig großes Gemälde, welches oberhalb der bequemen Couch prangt. Das Bild ist außerdem farblich perfekt auf das gesamte Interieur abgestimmt.

Die große Gitarre und die vielen persönlichen Botschaften darauf lassen erahnen, dass dies kein Zufall ist: "Meine Taufpatin hat mir dieses Bild zum 30. Geburtstag geschenkt. Wie ich später erfahren habe, hat sie heimlich das Wohnzimmer fotografiert, damit das Kunstwerk auch wirklich genau hier herein passt", sagt Paul, dessen Tante und Taufpatin Edith Hofer damit ein sehr persönliches Meisterwerk gelungen ist.

Die große Fensterfront gibt den Ausblick auf die Voest in der Ferne frei, vom kleinen Balkon aus genießt der Musiker die Aussicht auf Pfenningberg und Pöstlingberg: "Wenn dann hoffentlich bald die große Birke zum Blühen beginnt, ist es rundherum grün, man merkt kaum, dass man eigentlich mitten im Stadtgebiet wohnt", sagt Paul Slaviczek, der seine Wohnung mit Hündin Mila und Lebensgefährtin Tamara teilt.

Weibliche Handschrift

Sie ist es auch, die der Wohnung mit liebevoll arrangierten Kleinigkeiten das gewisse Etwas verleiht: "Wenn Paul nicht zu Hause ist, liebe ich es, zu dekorieren", sagt die Sonderschullehrerin.

Dafür findet die 27-Jährige momentan reichlich Zeit, da der Gitarrist mit seiner Band Folkshilfe kürzlich erfolgreich in Deutschland unterwegs war, nun noch bis Mitte Mai die "Tour der Regionen" bestreitet, um dann nahtlos in die Festivalsaison zu gleiten. Als krönender Abschluss des Konzertjahres ist ein Gig am 22. Dezember im Brucknerhaus geplant: "Wir stellen uns ein Quetschen-Pop-Synthesizer-Rockkonzert vor", schwärmt der Musiker.

Ideen für solche Auftritte oder neue Lieder entstehen im großzügig angelegten Arbeitszimmer. Dieses befindet sich am Ende eines schmalen langen Ganges, der vom Wohn-Essbereich aus vorbei an einheitlich gerahmten Erinnerungsbildern in verschiedenen Größen, an dem kleinen aber praktischen Kochbereich "Tamaras Küchenschlucht", Bad und Schlafzimmer zur Kreativ-Höhle des Gitarristen führt.

Zur Person

Paul Slaviczek (Gitarre) ist gemeinsam mit Florian Ritt („Quetschn“) und Gabriel Haider (Schlagzeug) die Band Folkshilfe.

Der Musiker unterstützt die Gruppe seit zweieinhalb Jahren auch gesanglich.

Der Linzer hat zuvor Gitarre an der Bruckneruni studiert und an der Bakip Linz Musik unterrichtet.

Nachgefragt

Mein Lieblingsplatz: An meinem großen Schreibtisch im Arbeitszimmer, mit Kopfhörer auf und Gitarre in der Hand.

Immer im Kühlschrank: Makava Eistee. Tamara sorgt immer für Nachschub.

Derzeit am Nachtkasterl: Ich habe keines! Hätte ich eines, würde ich Ohrenstöpsel darauf liegen haben.

